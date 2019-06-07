Азербайджан останется главным стратегическим партнером Грузии в сфере энергообеспечения - Турнава

Глава Минэкономразвития Грузии Натия Турнава заявила, что "Газпром" никогда не будет доминировать на газовом рынке страны, стратегическим партнером которой в данной сфере является Азербайджан.
"О каком-либо доминировании "Газпрома" (в Грузии - ИФ) речи не идет, не может быть, и никогда не будет", - сказала Турнава, выступая в пятницу в парламенте Грузии, когда ей был задан соответствующий вопрос, связанный с возобновлением в нынешнем году поставок природного газа из России.
По словам министра, существуют твердые гарантии того, что Грузия свои потребности в природном газе в основном покрывает и будет покрывать за счет его импорта из Азербайджана.
"Главный принцип, который мы проводили и будем проводить в переговорах с "Газпромом", это, прежде всего, приоритет соблюдения стратегической безопасности, что было скрупулезно выполнено", - заявила Турнава.
При этом она отметила, что в балансе природного газа, который определен Грузией на 2019 год в объеме более 2,5 млрд куб. м, почти 95% приходится на газ азербайджанского происхождения.
"Азербайджан остается нашим стратегическим партнером. Мы получаем газ из Азербайджана по двум источникам: это принадлежащая нам квота, как транзитной страны (в рамках проекта "Шах-Дениз"), а также газ, поставляемый государственной компанией "SOCAR", которыми покрываются наши стратегические потребители - население и теплоэлектростанции", - подчеркнула глава грузинского Минэкономразвития.
Что касается коммерческого сегмента, то, по словам министра, конкуренция в бизнесе необходима. "В бизнесе мы всегда на стороне того, чтобы, будь это сектор электроэнергии или газа, была определенная конкуренция. В результате наших переговоров (с компанией "Газпром экспорт" - ИФ) мы смогли улучшить условия, в том числе в части поставки газа, и сейчас этот газ представлен на рынке как альтернативный - в небольшой дозе, всего 5% нашего потребления", - отметила Турнава.
Как сообщалось, в этом году правительство Грузии подписало улучшенный контракт с "Газпром экспортом" о транзите российского газа в Армению, который будет действовать до конца 2020 года. По заявлению грузинской стороны, "транзитная плата была увеличена, а цена на российский газ снижена". При этом конкретные цифры не называются, поскольку детали контракта являются конфиденциальными.
Грузия, удовлетворяющая свои потребности в природном газе в основном за счет импорта из Азербайджана, в этом году возобновила его поставки и из России, откуда изначально не планировала его получать. Согласно изменениям, внесенным в мае в баланс природного газа на 2019 год, из России в нынешнем году планируется импортировать 144,1 млн куб. м, что составляет 5,5% от общего объема его импорта.
Подразделения ВС Азербайджана и Турции подняты по тревоге и выведены в район учений
Глава ЦИК Азербайджана будет наблюдать за президентскими выборами в Казахстане
Собор Саграда-Фамилия в Барселоне получил разрешение на строительство спустя 137 лет
Турист в музее Канады случайно взломал сейф, который никто не мог открыть 40 лет
Власти Катара обещают обеспечить прохладу на матчах ЧМ-2022 по футболу
ИВ Гянджи направит около 4 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
ИВ Гянджи направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Астаринского района получит 2,3 млн манатов на строительство дома для пострадавших от оползня
Демонстранты в Алжире требуют отставки временного президента страны
Эстонию избрали непостоянным членом CБ ООН на два года
США ввели санкции против крупнейшего нефтехимического холдинга Ирана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
ВТБ (Азербайджан) выпустил премиальную карту Black Edition
В Азербайджане прошла Торжественная церемония чествования победителей республиканской Олимпиады по русскому языку
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви