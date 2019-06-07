Азербайджан останется главным стратегическим партнером Грузии в сфере энергообеспечения - Турнава

Глава Минэкономразвития Грузии Натия Турнава заявила, что "Газпром" никогда не будет доминировать на газовом рынке страны, стратегическим партнером которой в данной сфере является Азербайджан.

"О каком-либо доминировании "Газпрома" (в Грузии - ИФ) речи не идет, не может быть, и никогда не будет", - сказала Турнава, выступая в пятницу в парламенте Грузии, когда ей был задан соответствующий вопрос, связанный с возобновлением в нынешнем году поставок природного газа из России.

По словам министра, существуют твердые гарантии того, что Грузия свои потребности в природном газе в основном покрывает и будет покрывать за счет его импорта из Азербайджана.

"Главный принцип, который мы проводили и будем проводить в переговорах с "Газпромом", это, прежде всего, приоритет соблюдения стратегической безопасности, что было скрупулезно выполнено", - заявила Турнава.

При этом она отметила, что в балансе природного газа, который определен Грузией на 2019 год в объеме более 2,5 млрд куб. м, почти 95% приходится на газ азербайджанского происхождения.

"Азербайджан остается нашим стратегическим партнером. Мы получаем газ из Азербайджана по двум источникам: это принадлежащая нам квота, как транзитной страны (в рамках проекта "Шах-Дениз"), а также газ, поставляемый государственной компанией "SOCAR", которыми покрываются наши стратегические потребители - население и теплоэлектростанции", - подчеркнула глава грузинского Минэкономразвития.

Что касается коммерческого сегмента, то, по словам министра, конкуренция в бизнесе необходима. "В бизнесе мы всегда на стороне того, чтобы, будь это сектор электроэнергии или газа, была определенная конкуренция. В результате наших переговоров (с компанией "Газпром экспорт" - ИФ) мы смогли улучшить условия, в том числе в части поставки газа, и сейчас этот газ представлен на рынке как альтернативный - в небольшой дозе, всего 5% нашего потребления", - отметила Турнава.

Как сообщалось, в этом году правительство Грузии подписало улучшенный контракт с "Газпром экспортом" о транзите российского газа в Армению, который будет действовать до конца 2020 года. По заявлению грузинской стороны, "транзитная плата была увеличена, а цена на российский газ снижена". При этом конкретные цифры не называются, поскольку детали контракта являются конфиденциальными.

Грузия, удовлетворяющая свои потребности в природном газе в основном за счет импорта из Азербайджана, в этом году возобновила его поставки и из России, откуда изначально не планировала его получать. Согласно изменениям, внесенным в мае в баланс природного газа на 2019 год, из России в нынешнем году планируется импортировать 144,1 млн куб. м, что составляет 5,5% от общего объема его импорта.