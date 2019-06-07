Эстонию избрали непостоянным членом CБ ООН на два года

Эстонию во втором раунде голосования на заседании Генеральной ассамблеи ООН избрали в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2020-2021 годы в группе государств Восточной Европы.

Для избрания было необходимо набрать 127 голосов, Эстония получила 132 голоса, ее претендент Румыния 58 голосов. В голосовании приняли участие 190 государств.

В первом раунде голосования Эстония набрала в группе Восточной Европы 111 голосов, а Румыния 78 голосов. По одному голосу набрали Грузия и Латвия, две страны воздержались от голосования.

"Сегодняшнее решение всех государств мира означает, что именно Эстония будет два предстоящих года входить в Совет безопасности ООН, что поможет нам лучше отстаивать интересы нашего государства и наших людей", - заявила в пятницу после голосования президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая принимала участие в заседании ГА ООН.

По ее словам, "это поможет нам стоять за лучший мир, за ценности, без которых ни у нас, ни у многих других государств и народов не было бы место в мире".

В Совет безопасности входят пять постоянных членов (США, Россия, Франция, Великобритания, Китай) и 10 непостоянных членов, которые избираются на два года в порядке ротации и которые представляют разные географические регионы.

На ГА ООН в пятницу закрытым голосованием предстояло избрать пять непостоянных членов на 2020-2021 годы из четырех региональных групп: два государства из Африки, одно из Азиатско-Атлантического региона, одно из Латинской Америки и государств Карибского моря и одно из Восточной Европы.

Эстония избиралась по группе государств Восточной Европы.

Срок членства начинается 1 января 2020 года.