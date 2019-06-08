Собор Саграда-Фамилия в Барселоне получил разрешение на строительство спустя 137 лет

Городской совет Барселоны выдал разрешение на строительство собора Саграда-Фамилия, начавшееся 137 лет назад, сообщает в пятницу газета "Мундо".
"Мы разобрались с исторической аномалией. Наконец, спустя более 130 лет, Саграда-Фамилия получает лицензию на строительство и будет платить (в городскую казну - ИФ)", - заявила заместитель мэра Барселоны по вопросам городского строительства Жанет Санс.
На протяжении всех этих лет у храма не было разрешения на ведение строительных работ от городской управы. Переговоры о возможности получения разрешения на строительство между советом храма и администрацией Барселоны начались в ноябре 2016 года. Без контроля города строительство храма проходило с нарушениями.
В октябре прошлого года сообщалось, что совет, отвечающий за строительные работы в храме, и городские власти Барселоны достигли договоренности о выплате 36 млн евро в пользу города в течение 10 лет. Также Саграда-Фамилия должна выплатить 4,6 млн евро налога.
Храм с 2005 года входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, он является самым посещаемым строением в Барселоне - ежегодно в нем бывают 4,5 млн туристов.
Строительство собора началось в 1882 году и продолжается до сих пор, из-за этого храм называют самым знаменитым долгостроем. Храм строится по проекту знаменитого архитектора Антонио Гауди. Окончание все работ в храме планируется завершить к 2026 году, столетию смерти А.Гауди.
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