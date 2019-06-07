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ТЭК 07.06.2019 22:27

Росатом может залить первый бетон на блок N2 АЭС "Аккую" в Турции в конце лета-начале осени

Заливка первого бетона на второй энергоблок АЭС "Аккую" в Турции может произойти ориентировочно в конце лета-начале осени, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Он также отметил, что компания ожидает основную лицензию на третий блок примерно в первом квартале следующего года.

Лихачев напомнил, что первый бетон на первом блоке АЭС был залит практически сразу после лицензии.

"В прошлом же году мы получили общестроительную лицензию на второй блок. И ждём сейчас июнем-июлем основную лицензию на второй блок. В зависимости от окончательного решения регулятора турецкого, мы ориентируемся на конец лета-начало осени (срок заливки первого бетона на второй блок - ИФ)",- пояснил Лихачев.

По его слова, весь комплект документов на третий блок компания уже сдала. "Соответственно, будет такой же порядок. Сначала общестроительная, затем лицензия основная. Я так прогнозирую, что где-то в начале следующего года основную лицензию мы получим",- пояснил топ-менеджер.

По его словам, корпорация старается немного "поджать" сроки. "Вы помните активное желание наших турецких партнёров в 2023 году запустить станцию, для нас очень важно сокращать сроки и между блоками, потому что проект реализуется в формате BOO (build-own-operate - ИФ). Это значит, что время - деньги во всех смыслах этого слова",- отметил Лихачев.

"В первом квартале можем получить основную лицензию на третий блок. И к этому времени, естественно, сдадим документацию на четвёртый", - заключил он.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АЭС, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]