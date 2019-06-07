Азербайджан и Ленинградская область РФ подписали соглашение о сотрудничестве

Правительства Азербайджана и Ленинградской области РФ подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в министерстве экономики страны.

“В пятницу в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) правительства Азербайджана и Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Соглашение предусматривает организацию прямых связей между хозяйственными субъектами, взаимных выставок продовольственной продукции и совместных ярмарок, усиления сотрудничества в научно-технической сфере, создание связей между организациями, действующими в сферах образования, науки, здравоохранения, культуры, туризма спорта и молодежи, а также другие вопросы”, - отметили в минэкономики Азербайджана.

В министерстве также отметили, что в рамках ПМЭФ-2019 также было подписано соглашение о сотрудничестве между Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и фондом “Росконгресс”.

“Кроме того, в рамках форума также планируется организовать встречу азербайджанских и российских бизнесменов”, - сообщили в министерстве.

А. Мамедов