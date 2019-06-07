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Бизнес и законодательство 07.06.2019 23:06

Азербайджан и Ленинградская область РФ подписали соглашение о сотрудничестве

Правительства Азербайджана и Ленинградской области РФ подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в министерстве экономики страны.

“В пятницу в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) правительства Азербайджана и Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Соглашение предусматривает организацию прямых связей между хозяйственными субъектами, взаимных выставок продовольственной продукции и совместных ярмарок, усиления сотрудничества в научно-технической сфере, создание связей между организациями, действующими в сферах образования, науки, здравоохранения, культуры, туризма спорта и молодежи, а также другие вопросы”, - отметили в минэкономики Азербайджана.

В министерстве также отметили, что в рамках ПМЭФ-2019 также было подписано соглашение о сотрудничестве между Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и фондом “Росконгресс”.

“Кроме того, в рамках форума также планируется организовать встречу азербайджанских и российских бизнесменов”, - сообщили в министерстве.

А. Мамедов

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Тэги: РОССИЯ, СОГЛАШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]