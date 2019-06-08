Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9155 RUR   0.0262 GBR   2.1584 TRY   0.2929

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.59 0.91 Brent 61.67 1.04

Погода в Баку

  ночь день

Религия 08.06.2019 09:28

Иудеи отметят праздник дарования Торы

В субботу вечером иудеи начнут отмечать Шавуот (праздник дарования Торы).

Шавуот (в переводе с иврита - "недели") наступает по истечении семи недель после Песаха. Считается, что в этот день Бог открыл Себя всему Израилю и дал людям десять заповедей, записанных Моисеем на скрижалях, а также остальные законы Торы.

В средние века в еврейских общинах Европы существовал обычай в Шавуот приводить детей в синагогу и угощать их медом со специальной доски, на которой были вырезаны еврейские письмена, чтобы "вкус Торы был сладок в их устах".

В ночь перед праздником принято не спать и проводить время в чтении Торы. В первый день Шавуота перед мясной трапезой принято устраивать трапезу молочную. Этот обычай связан с тем, что евреи, получив Тору, узнали о заповедях кошерного питания.

Главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин страны Александр Борода в канун праздника напомнили единоверцам, что изучать Священное Писание никогда не поздно.

"Законы Торы универсальны, они действуют везде, даже в пустыне, и неважно, идет ли речь о материальной пустыне, в которой оказались наши предки, или о пустыне духовной, в которой были вынуждены расти люди в России всего три десятилетия назад. Начинать учить Тору никогда не поздно, и, если это еще не сделано, сейчас, в дни Шавуот, самое лучшее время, чтобы это сделать!" - говорится в поздравлении Лазара, распространенном в Москве.

В свою очередь президент ФЕОР назвал Шавуот днем рождения еврейского народа. "На протяжении тысячелетий Тора не только была источником нашей мудрости, нравственности, но также, несмотря на все перипетии истории, оберегала нас и сохранила единым народом", - написал он в своем обращении.

Борода напомнил, что в сам праздник принято приходить в синагогу всей семьей, вместе с младенцами и очень пожилыми родственниками, чтобы послушать произнесение десяти заповедей. "Только следуя им, возможно построить гармоничное и мирное общество. Еврейский закон адресован не к судьям и юристам - он обращается к каждому человеку, помогая ему организовать свой жизненный путь разумно и праведно", - считает президент Федерации еврейских общин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИУДЕИ, ПРАЗДНИК


Похожие новости


Путин поздравил иудеев с праздником Песах

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]