Иудеи отметят праздник дарования Торы

В субботу вечером иудеи начнут отмечать Шавуот (праздник дарования Торы).
Шавуот (в переводе с иврита - "недели") наступает по истечении семи недель после Песаха. Считается, что в этот день Бог открыл Себя всему Израилю и дал людям десять заповедей, записанных Моисеем на скрижалях, а также остальные законы Торы.
В средние века в еврейских общинах Европы существовал обычай в Шавуот приводить детей в синагогу и угощать их медом со специальной доски, на которой были вырезаны еврейские письмена, чтобы "вкус Торы был сладок в их устах".
В ночь перед праздником принято не спать и проводить время в чтении Торы. В первый день Шавуота перед мясной трапезой принято устраивать трапезу молочную. Этот обычай связан с тем, что евреи, получив Тору, узнали о заповедях кошерного питания.
Главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин страны Александр Борода в канун праздника напомнили единоверцам, что изучать Священное Писание никогда не поздно.
"Законы Торы универсальны, они действуют везде, даже в пустыне, и неважно, идет ли речь о материальной пустыне, в которой оказались наши предки, или о пустыне духовной, в которой были вынуждены расти люди в России всего три десятилетия назад. Начинать учить Тору никогда не поздно, и, если это еще не сделано, сейчас, в дни Шавуот, самое лучшее время, чтобы это сделать!" - говорится в поздравлении Лазара, распространенном в Москве.
В свою очередь президент ФЕОР назвал Шавуот днем рождения еврейского народа. "На протяжении тысячелетий Тора не только была источником нашей мудрости, нравственности, но также, несмотря на все перипетии истории, оберегала нас и сохранила единым народом", - написал он в своем обращении.
Борода напомнил, что в сам праздник принято приходить в синагогу всей семьей, вместе с младенцами и очень пожилыми родственниками, чтобы послушать произнесение десяти заповедей. "Только следуя им, возможно построить гармоничное и мирное общество. Еврейский закон адресован не к судьям и юристам - он обращается к каждому человеку, помогая ему организовать свой жизненный путь разумно и праведно", - считает президент Федерации еврейских общин.
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