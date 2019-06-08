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Дальнее зарубежье 08.06.2019 10:22

Посольство США раскритиковало главу сербского МИД за надпись "Косово - это Сербия" на 100-долларовой купюре

Посольство США в Белграде раскритиковало главу МИД Сербии Ивицу Дачич за то, что он написал "Косово - это Сербия" на 100-долларовой купюре, сообщают в пятницу западные СМИ.

"Вместо того, чтобы портить купюру с великим американским ученым и государственным деятелем Бенджамином Франклином, министр Дачич, может, хотел бы поразмыслить над его идеей: "Будь в войне со своими недостатками, в мире со своими соседями", - заявили в американском посольстве.

Дачич опубликовал свое фото со 100-долларовой купюрой в Instagram, следуя тренду, появившемуся в последнюю неделю в сербском сегменте социальных сетей. Сербские пользователи публиковали в своих аккаунтах фразу "Косово - это Сербия", написанную на купюрах иностранных государств.

Дачич, написавший фразу о Косово на обратной стороне 100-долларовой купюры, на лицевой стороне которой изображен Бенджамин Франклин, заявил, что он присоединился к акции, проходившей в социальных сетях, и что купюра была не его.

"Это наша политика... почему бы мне это не написать", - сказал Дачич сербским СМИ.

Косово и Метохия, сербский автономный край, населенный албанским большинством, в 2008 году в одностороннем порядке объявил независимость, которую признали несколько десятков стран Европы, арабского мира, а также США, Австралия и Новая Зеландия.

Сербия и Россия не признали независимость Косово.

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Тэги: СЕРБИЯ, ПОЛИТИК, КУПЮРА, НАДПИСЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]