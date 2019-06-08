Посольство США в Белграде раскритиковало главу МИД Сербии Ивицу Дачич за то, что он написал "Косово - это Сербия" на 100-долларовой купюре, сообщают в пятницу западные СМИ.
"Вместо того, чтобы портить купюру с великим американским ученым и государственным деятелем Бенджамином Франклином, министр Дачич, может, хотел бы поразмыслить над его идеей: "Будь в войне со своими недостатками, в мире со своими соседями", - заявили в американском посольстве.
Дачич опубликовал свое фото со 100-долларовой купюрой в Instagram, следуя тренду, появившемуся в последнюю неделю в сербском сегменте социальных сетей. Сербские пользователи публиковали в своих аккаунтах фразу "Косово - это Сербия", написанную на купюрах иностранных государств.
Дачич, написавший фразу о Косово на обратной стороне 100-долларовой купюры, на лицевой стороне которой изображен Бенджамин Франклин, заявил, что он присоединился к акции, проходившей в социальных сетях, и что купюра была не его.
"Это наша политика... почему бы мне это не написать", - сказал Дачич сербским СМИ.
Косово и Метохия, сербский автономный край, населенный албанским большинством, в 2008 году в одностороннем порядке объявил независимость, которую признали несколько десятков стран Европы, арабского мира, а также США, Австралия и Новая Зеландия.
Сербия и Россия не признали независимость Косово.
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