Демпартия Молдавии смирилась с неизбежностью досрочных выборов в парламент

Правящая в Молдавии Демократическая партия сожалеет, что в парламенте не удалось создать коалицию, поэтому досрочные парламентские выборы стали неизбежны.

Речь об этом шла на заседании Национального совета ДПМ, которое состоялось поздно вечером в пятницу.

"Мы приняли к сведению решение Партии социалистов, которая отклонила наше предложение о создании правящей коалиции. В стране будут досрочные выборы. Мы выражаем сожаление, что безответственные политики ввергли страну в новую избирательную кампанию. На протяжении трех месяцев они играли этот спектакль, руководствуясь партийными интересами и личными амбициями, а не интересами страны", - заявил бывший спикер парламента, вице-председатель Демпартии Андриан Канду после заседания партийного форума.

Он выразил сожаление, что "необходимо будет на организацию выборов тратить много денег, которые не были предусмотрены в государственном бюджете".

"Мы найдем способ, чтобы законным путем сделать так, чтобы выборы проводились за счет партий, представленных в нынешнем парламенте, а не за счет бюджета", - заявил Канду.

В свою очередь, действующий премьер-министр, вице-председатель Демпартии Павел Филип заявил, что "правительство будет и дальше выполнять свои профессиональные обязанности".

"Мы будем продолжать работать в интересах граждан и страны, а не ради достижения политических целей, как поступили другие партии в нынешнем парламенте",- заявил Филип.

Как сообщалось, в пятницу Партия социалистов отвергла предложение как правого блока ACUM, так и Демпартии относительно создания правящей коалиции и преодоления политического кризиса.

Социалисты выдвинули свои условия блоку ACUM, который не захотел, в частности, предоставить социалистам ряд ключевых должностей в правительстве и проголосовать за расширение полномочий президента. Что же касается Демпартии, то социалисты заявили, что не намерены создавать с ними коалицию, так как это "не приведет к изменению существующей системы государственного управления".

Сразу после заявления президента Игоря Додона, который огласил решение Партии социалистов в своем качестве неформального лидера партии, Конституционный суд Молдавии постановил, что президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов. Это связано с тем, что течение трех месяцев после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.

Конституционный суд утвердил мандаты депутатов нынешнего парламента 9 марта. Следовательно, мандат правительства истек в этот день, и 8 июня истекает трехмесячный срок, в течение которого парламент должен был выразить вотум доверия новому кабинету министров.