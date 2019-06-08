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СНГ 08.06.2019 12:00

Путин рассчитывает на участие иностранного бизнеса в реализации нацпроектов в РФ

Президент РФ Владимир Путин призвал иностранный бизнес, работающий в России, настраиваться на участие в реализации национальных проектов.

"Очевидно, что работа по реализации нацпроектов - это огромное поле для сотрудничества и партнерства, для совместных инициатив российских и зарубежных предпринимателей. И я очень рассчитываю, что в этом отношении вы не только нас понимаете, но и настраиваетесь на совместную работу", - сказал Путин в пятницу в ходе встречи с руководителями иностранных компаний "на полях" Петербургского международного экономического форума.

Он заметил, что многие из участников встречи "давно и успешно работают в России, локализовали здесь свои производства и выходят со своей продукцией на рынки третьих стран". "Мы внимательно, безусловно, наблюдаем за этим, стараемся вас поддержать, высоко ценим и дальше намерены работать в таком же ключе", - пообещал Путин.

Он заметил, что на реализацию национальных проектов выделяется в общей сложности около 25,7 трлн рублей, или около $400 млрд. "Для объемов нашей экономики это достаточно большая цифра. Например, вложение в цифровизацию экономики планируется увеличить в три и более раза", - подчеркнул Путин, напомнив, что среди приоритетов также - здравоохранение, образование, научные разработки, а также развитие магистральной инфраструктуры транспорта и энергетики.

"Предстоит также увеличить объемы жилищного строительства, сделать более комфортной городскую среду и серьезно продвинуться в решении экологических проблем", - добавил президент.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, НАЦПРОЕКТЫ, БИЗНЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]