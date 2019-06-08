Путин рассчитывает на участие иностранного бизнеса в реализации нацпроектов в РФ

Президент РФ Владимир Путин призвал иностранный бизнес, работающий в России, настраиваться на участие в реализации национальных проектов.

"Очевидно, что работа по реализации нацпроектов - это огромное поле для сотрудничества и партнерства, для совместных инициатив российских и зарубежных предпринимателей. И я очень рассчитываю, что в этом отношении вы не только нас понимаете, но и настраиваетесь на совместную работу", - сказал Путин в пятницу в ходе встречи с руководителями иностранных компаний "на полях" Петербургского международного экономического форума.

Он заметил, что многие из участников встречи "давно и успешно работают в России, локализовали здесь свои производства и выходят со своей продукцией на рынки третьих стран". "Мы внимательно, безусловно, наблюдаем за этим, стараемся вас поддержать, высоко ценим и дальше намерены работать в таком же ключе", - пообещал Путин.

Он заметил, что на реализацию национальных проектов выделяется в общей сложности около 25,7 трлн рублей, или около $400 млрд. "Для объемов нашей экономики это достаточно большая цифра. Например, вложение в цифровизацию экономики планируется увеличить в три и более раза", - подчеркнул Путин, напомнив, что среди приоритетов также - здравоохранение, образование, научные разработки, а также развитие магистральной инфраструктуры транспорта и энергетики.

"Предстоит также увеличить объемы жилищного строительства, сделать более комфортной городскую среду и серьезно продвинуться в решении экологических проблем", - добавил президент.