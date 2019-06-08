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СНГ 08.06.2019 12:48

Гройсман готов "подставить плечо" Зеленскому

Премьер-министр Владимир Гройсман говорит о нормальных рабочих отношениях с президентом Владимиром Зеленским.

"Мое отношение к президенту остается абсолютно неизменным... Эти взаимоотношения сегодня являются абсолютно нормальными по линии президент - премьер-министр. И там, где нужно подставить плечо для того, чтобы реализовать задачи для государства, я готов это сделать", - сказал Гройсман в эфире телеканала "Украина" в пятницу вечером.

При этом премьер отметил, что надеется на такое же отношение со стороны президента и поддержки решений правительства.

Гройсман подчеркнул, что нет никаких угроз для страны из-за взаимоотношений кабмина и президента.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕМЬЕР, ПРЕЗИДЕНТ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]