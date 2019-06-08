Зеленский язвительно оценил деятельность распущенного парламента

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последние недели утвердился в правильности своего решения о досрочном прекращении ее полномочий.
"Спасибо, что своей плодотворной работой доказываете всей стране - решение о роспуске было правильным. Спасибо, что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой, продолжаете прогуливать и "кнопкодавить", - сказал он с иронией в видеообращении в пятницу, обнародованном в пятницу вечером.
Зеленский напомнил, что Верховная Рада отказалась изменить систему парламентских выборов и оставила "мажоритарку", не сняла неприкосновенность с народных депутатов, не отправила в отставку кабинет министров, отказалась уволить глав силовых ведомств, не ввела ответственность за незаконное обогащение.
"Как много они оставили следующим поколениям, своим детям и внукам!" - сказал президент.
Он подытожил: "Уровень вашей поддержки был 4%. Но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать "дно". Люди всё видят и понимают. 21 июля они всё это оценят".
Как сообщалось, во время инаугурационной речи президент Зеленский заявил о том, что правительство должно сложить свои полномочия, и объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва.
21 мая он подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.
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