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СНГ 08.06.2019 13:15

Зеленский язвительно оценил деятельность распущенного парламента

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последние недели утвердился в правильности своего решения о досрочном прекращении ее полномочий.

"Спасибо, что своей плодотворной работой доказываете всей стране - решение о роспуске было правильным. Спасибо, что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой, продолжаете прогуливать и "кнопкодавить", - сказал он с иронией в видеообращении в пятницу, обнародованном в пятницу вечером.

Зеленский напомнил, что Верховная Рада отказалась изменить систему парламентских выборов и оставила "мажоритарку", не сняла неприкосновенность с народных депутатов, не отправила в отставку кабинет министров, отказалась уволить глав силовых ведомств, не ввела ответственность за незаконное обогащение.

"Как много они оставили следующим поколениям, своим детям и внукам!" - сказал президент.

Он подытожил: "Уровень вашей поддержки был 4%. Но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать "дно". Люди всё видят и понимают. 21 июля они всё это оценят".

Как сообщалось, во время инаугурационной речи президент Зеленский заявил о том, что правительство должно сложить свои полномочия, и объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва.

21 мая он подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.

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Тэги: УКРАИНА, РАДА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]