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СНГ 08.06.2019 10:48

"День тишины" наступил в Казахстане перед президентскими выборами

В Казахстане, где в воскресенье будут выбирать президента страны, в субботу наступил "день тишины".

Согласно законодательству республики, в предшествующий голосованию день и в день голосования агитация прекращается.

В воскресенье, 9 июня, начнется голосование. В Казахстане и за его пределами созданы 9 тыс. 968 избирательных участков, в зарубежных диппредставительствах республики будут работать 65 участков. Большинство из нах откроются для избирателей в 07:00 по времени казахстанской столицы (04:00 мск), еще 48 участков начнут работу на час раньше - в 6:00.

Избиратели вправе проголосовать до 20:00 местного времени (17:00 мск), после чего на избирательных участках начнется подсчет голосов. При этом законодательством оговаривается, что время работы может быть подкорректировано территориальными избирательными комиссиями, но голосование должно быть закончено не позднее 22:00.

Казахстанцам предстоит сделать выбор из семи кандидатов.

Казахстанская партия власти "Нур Отан" во главе с лидером нации Нурсултаном Назарбаевым выдвинула на пост главы государства действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Казахстанская демократическая партия "Ак жол" выдвинула на выборы депутата мажилиса Данию Еспаеву, она стала первой женщиной в стране, которую Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидата в президенты.

От народно-демократической патриотической партии "Ауыл" зарегистрирован председатель правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Толеутай Рахимбеков, от Коммунистической народной партии Казахстана - член парламента Жамбыл Ахметбеков, от национал-патриотического движения "Улт Тагдыры" ("Судьба нации") - журналист Амиржан Косанов.

Кандидатом от общественного движения "Улы Дала Кырандары" (Орлы Великой степи) зарегистрирован писатель Садыбек Тугел, от Федерации профсоюзов Казахстана баллотируется экс-депутат, председатель регионального объединения профсоюзов Амангельды Таспихов.

Следить за ходом президентских выборов в Казахстан приехали 1013 наблюдателей иностранных государств и международных организаций.

Токаев заявил о проведении 9 июня внеочередных президентских выборов в начале апреля. Это произошло вскоре после того, как первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил о своем уходе с поста главы государства. Он подписал указ о сложении полномочий с 20 марта. В соответствии с конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента в апреле 2020 года.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, "ДЕНЬ/ТИШИНЫ"


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