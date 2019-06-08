Более 5 граммов кокаина было обнаружено при обыске на квартире у журналиста онлайн-издания "Медуза" Ивана Голунова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.
"При осмотре жилища задержанного - арендуемой квартиры на Вешняковской улице, в присутствии понятых полицейскими были обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы. Исследованием установлено, что часть изъятого представляет собой кокаин, массой свыше 5 граммов",- сказали в пресс-службе.
В полиции напомнили, что некоторые СМИ сообщали, что при задержании сотрудники полиции избили подозреваемого. "Повторяем, что это не соответствует действительности. К нему были допущены представители Общественной наблюдательной комиссии, которые зафиксировали отсутствие следов побоев у задержанного",- отметили в ведомстве.
После просьбы подозреваемого проинформировать его близких о факте его задержания, сообщили в ГУ МВД, следователем был осуществлен звонок по номеру телефона, который сообщил мужчина, также в процесс вступил адвокат.
"Сообщалось, что якобы полицейские намеренно не давали подозреваемому сдать смывы рук и срезы ногтевых пластин для исследования. На самом деле первоначально задержанный согласился сдать биологические жидкости, но при этом в присутствии понятых отказался сдать срезы ногтей", - сказали в пресс-службе. Впоследствии после прибытия представителей общественности ему было еще раз предложено сдать смывы рук и срезы ногтей, на что он ответил согласием, добавили там.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 19 раз - Минобороны Азербайджана
Подразделения ВС Азербайджана и Турции подняты по тревоге и выведены в район учений
Глава ЦИК Азербайджана будет наблюдать за президентскими выборами в Казахстане
Миллер: Газпром без контракта на поставки газа Украине не будет обязан поддерживать мощности ГТС на границе
РЭЦ будет содействовать РЖД в зарубежных проектах, в т.ч. в Индии и Монголии
Болгария хочет трансформировать отношения с РФ по цене поставок газа, РФ готова договариваться
Летевший из Баку в Нахчыван самолет из-за погодных условий сел в Лянкярани - AZAL
Возбуждено дело по факту ДТП, жертвами которого стали два человека - Генпрокуратура
ИВ Гянджи направит около 4 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
ИВ Гянджи направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Астаринского района получит 2,3 млн манатов на строительство дома для пострадавших от оползня
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
ВТБ (Азербайджан) выпустил премиальную карту Black Edition
В Азербайджане прошла Торжественная церемония чествования победителей республиканской Олимпиады по русскому языку
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви