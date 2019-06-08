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СНГ 08.06.2019 14:03

У журналиста "Медузы" Голунова дома нашли кокаин - ГУ МВД по Москве

Более 5 граммов кокаина было обнаружено при обыске на квартире у журналиста онлайн-издания "Медуза" Ивана Голунова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

"При осмотре жилища задержанного - арендуемой квартиры на Вешняковской улице, в присутствии понятых полицейскими были обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы. Исследованием установлено, что часть изъятого представляет собой кокаин, массой свыше 5 граммов",- сказали в пресс-службе.

В полиции напомнили, что некоторые СМИ сообщали, что при задержании сотрудники полиции избили подозреваемого. "Повторяем, что это не соответствует действительности. К нему были допущены представители Общественной наблюдательной комиссии, которые зафиксировали отсутствие следов побоев у задержанного",- отметили в ведомстве.

После просьбы подозреваемого проинформировать его близких о факте его задержания, сообщили в ГУ МВД, следователем был осуществлен звонок по номеру телефона, который сообщил мужчина, также в процесс вступил адвокат.

"Сообщалось, что якобы полицейские намеренно не давали подозреваемому сдать смывы рук и срезы ногтевых пластин для исследования. На самом деле первоначально задержанный согласился сдать биологические жидкости, но при этом в присутствии понятых отказался сдать срезы ногтей", - сказали в пресс-службе. Впоследствии после прибытия представителей общественности ему было еще раз предложено сдать смывы рук и срезы ногтей, на что он ответил согласием, добавили там.

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Тэги: РОССИЯ, ЖУРНАЛИСТ, ПОЛИЦИЯ, ОБНАРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]