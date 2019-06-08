Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9155 RUR   0.0262 GBR   2.1584 TRY   0.2929

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.59 0.91 Brent 61.67 1.04

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 08.06.2019 14:53

Вице-премьер Борисов назвал катастрофу SSJ-100 "экстраординарным случаем"

Самолет "Sukhoi Superjet-100" имеет серьёзный запас прочности, но потерпевшее 5 мая в аэропорту "Шереметьево" крушение судно попало в катастрофическую ситуацию, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"У него очень серьезный запас по прочности, по перегрузкам. Произошел экстраординарный случай. Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8g, а было ближе к шести. Это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация. Ни одна конструкция такого выдержать не может", - сказал Борисов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он подчеркнул, что "претензий к самолёту как к техническому средству нет".

По словам вице-премьера, пока нет никаких подтверждений вины самолёта в авиакатастрофе в "Шереметьево".

"Я не хочу делать никаких предварительных выводов, их сделает комиссия, которая имеет свой взгляд. И предварительное заключение, в принципе, готово", - сказал он.

По словам Борисова, даже попадание в самолёт молнии не привело к необратимым последствиям.

"Это совокупность факторов, в том числе и человеческих. Заключение окончательное сделает комиссия", - сказал вице-премьер.

По его мнению, это говорит о том, что как летательное средство самолёт не вызывает сомнений. Борисов напомнил, что в ходе разработки самолёт прошел российскую и европейскую сертификацию, цикл испытаний, в том числе и статических, по итогам которых снимались ограничения на полеты.

Он отметил, что "не хотелось бы вешать вину на пилотов".

Вечером 5 мая самолет SSJ-100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб, 10 пострадали, получив ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, САМОЛЕТ, КОНСТРУКЦИЯ


Похожие новости


Гутерриш выразил соболезнования в связи с крушением SSJ 100 в аэропорту Шереметьево СКР подтвердил гибель 41 человека в авиакатастрофе в "Шереметьево" При крушении Ан-26 в Сирии погибли 39 человек, все они военнослужащие - Минобороны РФ Трамп заявил Путину о готовности США помочь в расследовании катастрофы самолета Ан-148 На месте катастрофы Ан-148 в Подмосковье найдено более 450 фрагментов тел и около 400 обломков самолета ИСПРАВЛЕНО: Каждая семья погибших в авиакатастрофе получат свыше 3 млн рублей - Дворкович

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]