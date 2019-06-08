Самолет "Sukhoi Superjet-100" имеет серьёзный запас прочности, но потерпевшее 5 мая в аэропорту "Шереметьево" крушение судно попало в катастрофическую ситуацию, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"У него очень серьезный запас по прочности, по перегрузкам. Произошел экстраординарный случай. Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8g, а было ближе к шести. Это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация. Ни одна конструкция такого выдержать не может", - сказал Борисов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он подчеркнул, что "претензий к самолёту как к техническому средству нет".

По словам вице-премьера, пока нет никаких подтверждений вины самолёта в авиакатастрофе в "Шереметьево".

"Я не хочу делать никаких предварительных выводов, их сделает комиссия, которая имеет свой взгляд. И предварительное заключение, в принципе, готово", - сказал он.

По словам Борисова, даже попадание в самолёт молнии не привело к необратимым последствиям.

"Это совокупность факторов, в том числе и человеческих. Заключение окончательное сделает комиссия", - сказал вице-премьер.

По его мнению, это говорит о том, что как летательное средство самолёт не вызывает сомнений. Борисов напомнил, что в ходе разработки самолёт прошел российскую и европейскую сертификацию, цикл испытаний, в том числе и статических, по итогам которых снимались ограничения на полеты.

Он отметил, что "не хотелось бы вешать вину на пилотов".

Вечером 5 мая самолет SSJ-100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб, 10 пострадали, получив ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.