Конституционный суд Молдавии постановил, что парламент подлежит роспуску

Конституционный суд (КС) Молдавии разъяснил, что срок утверждения нового правительства парламентом Молдавии истек в ноль часов 8 июня.

Разъяснения по этому поводу опубликованы в субботу утром на сайте Конституционного суда.

КС объяснил необходимость разъяснения в связи с возникшими интерпретациями в СМИ относительно принятого накануне решения.

Как уже сообщал "Интерфакс", в пятницу вечером КС постановил, что парламенту отводится для формирования правительства три месяца (90 дней). В связи с этим некоторые СМИ и политики заявили, что срок в три месяца истекает вечером 9 июня, и поэтому у парламентских фракций есть еще два дня на переговоры.

Конституционный суд разъяснил в субботу, что "в юриспруденции месяц исчисляется по прошествии 30 дней, поэтому отведенный срок в 90 дней истек в ноль часов 8 июня".

В связи с этим КС напомнил, что парламент больше не вправе принимать какие-либо решения, а президент после консультации с парламентскими фракциями должен подписать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

Накануне парламент Молдавии не смог преодолеть возникший политический кризис. Партия социалистов, насчитывающая 35 депутатов из 101, не согласилась сформировать правящую коалицию ни с правым блоком (26 мандатов), ни с правящей демократической партией (30 мандатов).

Ожидается, что президент подпишет указ о роспуске парламента на следующей неделе, предварительно он должен провести с парламентскими фракциями консультации относительно даты выборов.