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СНГ 08.06.2019 11:35

Конституционный суд Молдавии постановил, что парламент подлежит роспуску

Конституционный суд (КС) Молдавии разъяснил, что срок утверждения нового правительства парламентом Молдавии истек в ноль часов 8 июня.

Разъяснения по этому поводу опубликованы в субботу утром на сайте Конституционного суда.

КС объяснил необходимость разъяснения в связи с возникшими интерпретациями в СМИ относительно принятого накануне решения.

Как уже сообщал "Интерфакс", в пятницу вечером КС постановил, что парламенту отводится для формирования правительства три месяца (90 дней). В связи с этим некоторые СМИ и политики заявили, что срок в три месяца истекает вечером 9 июня, и поэтому у парламентских фракций есть еще два дня на переговоры.

Конституционный суд разъяснил в субботу, что "в юриспруденции месяц исчисляется по прошествии 30 дней, поэтому отведенный срок в 90 дней истек в ноль часов 8 июня".

В связи с этим КС напомнил, что парламент больше не вправе принимать какие-либо решения, а президент после консультации с парламентскими фракциями должен подписать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

Накануне парламент Молдавии не смог преодолеть возникший политический кризис. Партия социалистов, насчитывающая 35 депутатов из 101, не согласилась сформировать правящую коалицию ни с правым блоком (26 мандатов), ни с правящей демократической партией (30 мандатов).

Ожидается, что президент подпишет указ о роспуске парламента на следующей неделе, предварительно он должен провести с парламентскими фракциями консультации относительно даты выборов.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПАРЛАМЕНТ, РОСПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]