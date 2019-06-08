РЭЦ будет содействовать РЖД в зарубежных проектах, в т.ч. в Индии и Монголии

Российский экспортный центр (РЭЦ) будет содействовать ОАО "Российские железные дороги" в реализации зарубежных проектов, например, в Индии.
Соответствующее соглашение стороны подписали в ходе ПМЭФ-2019. "Важным направлением в сотрудничестве является реализация мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры в Монголии и странах ближнего зарубежья", - также отмечает в этой связи компания.
Договоренности предусматривают сотрудничество при реализации экспортных и инвестиционных проектов в железнодорожной отрасли, совместный поиск иностранных заказчиков и российских поставщиков, разработку оптимальных схем проектного финансирования. Также отмечается, что стороны будут взаимодействовать "с учетом необходимости привлекать финансирование для развития трансграничной торговли и логистического сервиса".
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