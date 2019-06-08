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Транспорт и связь 08.06.2019 15:19

РЭЦ будет содействовать РЖД в зарубежных проектах, в т.ч. в Индии и Монголии

Российский экспортный центр (РЭЦ) будет содействовать ОАО "Российские железные дороги" в реализации зарубежных проектов, например, в Индии.

Соответствующее соглашение стороны подписали в ходе ПМЭФ-2019. "Важным направлением в сотрудничестве является реализация мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры в Монголии и странах ближнего зарубежья", - также отмечает в этой связи компания.

Договоренности предусматривают сотрудничество при реализации экспортных и инвестиционных проектов в железнодорожной отрасли, совместный поиск иностранных заказчиков и российских поставщиков, разработку оптимальных схем проектного финансирования. Также отмечается, что стороны будут взаимодействовать "с учетом необходимости привлекать финансирование для развития трансграничной торговли и логистического сервиса".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, РЖД, РЭЦ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]