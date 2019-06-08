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СНГ 08.06.2019 16:09

Су-35 начнут поставлять из РФ в Индонезию после согласования технических аспектов - посол республики

Поставки российских многофункциональных истребителей Су-35 в Индонезию начнутся после согласования технических моментов, контракт в силе, сообщил посол республики в РФ Вахид Суприяди.

"Процесс идёт, речь о согласовании технических моментов между нашими и российскими специалистами", - сказал Суприяди "Интерфаксу".

Он отметил, что точная дата поставки первых истребителей в Индонезию пока неизвестна и зависит от того, когда будет завершен процесс подготовки.

"В наших интересах - чем раньше, тем лучше, это откроет дверь для дальнейшего сотрудничества", - добавил посол.

Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 истребителей Су-35 в феврале прошлого года - через шесть месяцев после того, как США приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Закон, в частности, предполагает санкции в отношении заказчиков продукции российских оборонных предприятий.

Появлялась информация о том, что Индонезия может отказаться от российских Су-35 из-за американских санкций. Однако в конце октября прошлого гола в кулуарах форума министров обороны государств АСЕАН глава военного ведомства Индонезии Рямизард Рякуду заявил о решении индонезийского правительства не выходить из соглашения о приобретении российских истребителей.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]