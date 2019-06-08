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ТЭК 08.06.2019 16:33

Миллер: Газпром без контракта на поставки газа Украине не будет обязан поддерживать мощности ГТС на границе

"Газпрому" (MOEX:GAZP) нужны основания необходимости поддержания в рабочем состоянии мощностей газотранспортной системы (ГТС) на границе с Украиной - и для этого нужен, прежде всего, не контракт на транзит, а контракт на поставку газа на Украину, заявил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Говорят: договор на транзит, на транзит, на транзит. Слушайте, первый и самый главный вопрос - это прямой договор на поставку российского газа на Украину", - заявил он. При этом, если не будет контракта на поставку газа, "это значит, что у нас и обязательств не будет".

"И тогда к украинской стороне первый и главный вопрос - а что с контрактом на поставку газа со стороны России по прямому контракту? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. И тогда понятно - ответ на этот вопрос должен предшествовать вопросу в отношении транзитного контракта, а не наоборот. Вот об этом мы, в том числе, сейчас и говорим. А это значит, с украинской стороны этот ответ должен прозвучать, на него должен быть дан четкий, понятный, ясный ответ: покупаем или не покупаем", - сказал Миллер.

"Это технологически очень серьёзно. Та картинка, которую мы сейчас имеем по обязательствам, по тем контрактам - транзитному и поставочному, - мы все эти мощности потенциально держим. А если этих обязательств не возникает, в части, например, поставки газа по прямому контракту на Украину (мы уж не говорим какой объём там) - это, в том числе, вопрос о том, какие газотранспортные мощности нам необходимы и будут на границе России и Украины", - добавил глава "Газпрома".

Комментируя состоявшиеся в пятницу переговоры с оппозиционными украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, Миллер сказал: "Вы же понимаете, что-то это были представители конкретной партии. Вы слышите абсолютно здравые, абсолютно понятные предложения. Тем более некоторые люди, вы знаете, имеют опыт работы в энергетическом бизнесе, очень хорошо понимают ситуацию. Кстати, они очень хорошо понимают риски".

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ГАЗ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]