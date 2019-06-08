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Регион 08.06.2019 16:02

Иран не верит в готовность Трампа к переговорам

Введенные на этой неделе санкции США против Ирана доказывают, что Вашингтон не собирается вести переговоры с Тегераном, заявил в субботу представитель иранского МИД Аббас Мусави.

"Потребовалась лишь неделя для того, чтобы увидеть, что слова президента США о готовности к переговорам с Ираном - это лишь пустой звук", - заявил Мусави, слова которого приводят иранские СМИ.

Дополнительные санкции США он назвал очередным примером "экономического терроризма".

Днем ранее Вашингтон ввел санкции против крупнейшего нефтехимического холдинга Ирана PGPIC.

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Тэги: ИРАН, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]