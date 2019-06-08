Иран не верит в готовность Трампа к переговорам

Введенные на этой неделе санкции США против Ирана доказывают, что Вашингтон не собирается вести переговоры с Тегераном, заявил в субботу представитель иранского МИД Аббас Мусави.
"Потребовалась лишь неделя для того, чтобы увидеть, что слова президента США о готовности к переговорам с Ираном - это лишь пустой звук", - заявил Мусави, слова которого приводят иранские СМИ.
Дополнительные санкции США он назвал очередным примером "экономического терроризма".
Днем ранее Вашингтон ввел санкции против крупнейшего нефтехимического холдинга Ирана PGPIC.
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