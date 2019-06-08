Возбуждено дело по факту ДТП, жертвами которого стали два человека - Генпрокуратура

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщает о возбуждении уголовного дела по факту аварии с участием двух грузовых автомобилей марки «Газель» на территории Бардинского района, приведшей к человеческим жертвам.

Дело возбуждено по статье 263.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК АР.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что в результате столкновения управляемых Эльвином Мирзоевым и Эльнуром Гюльмамедовым машин возник пожар. Получившие ожоги пассажиры Ильяс Гюльмамедов и Низами Алиев были доставлены в больницы, где позднее скончались.

В качестве подозреваемого в совершении ДТП задержан Э.Мирзоев.

Р.Бабаев