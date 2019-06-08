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Происшествия 08.06.2019 16:18

Возбуждено дело по факту ДТП, жертвами которого стали два человека - Генпрокуратура

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщает о возбуждении уголовного дела по факту аварии с участием двух грузовых автомобилей марки «Газель» на территории Бардинского района, приведшей к человеческим жертвам.

Дело возбуждено по статье 263.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК АР.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что в результате столкновения управляемых Эльвином Мирзоевым и Эльнуром Гюльмамедовым машин возник пожар. Получившие ожоги пассажиры Ильяс Гюльмамедов и Низами Алиев были доставлены в больницы, где позднее скончались.

В качестве подозреваемого в совершении ДТП задержан Э.Мирзоев.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДТП, ЖЕРТВЫ, ПРОКУРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]