Возбуждено дело по факту ДТП, жертвами которого стали два человека - Генпрокуратура

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщает о возбуждении уголовного дела по факту аварии с участием двух грузовых автомобилей марки «Газель» на территории Бардинского района, приведшей к человеческим жертвам.
Дело возбуждено по статье 263.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК АР.
В сообщении Генпрокуратуры говорится, что в результате столкновения управляемых Эльвином Мирзоевым и Эльнуром Гюльмамедовым машин возник пожар. Получившие ожоги пассажиры Ильяс Гюльмамедов и Низами Алиев были доставлены в больницы, где позднее скончались.
В качестве подозреваемого в совершении ДТП задержан Э.Мирзоев.
Р.Бабаев
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