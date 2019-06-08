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Происшествия 08.06.2019 17:09

Летевший из Баку в Нахчыван самолет из-за погодных условий сел в Лянкярани - AZAL

Самолет, летевший из Баку в Нахчыван, в связи погодными условиями совершил в субботу посадку в аэропорту Лянкярана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Нахчывана (гроза и сильный ливень) капитан корабля рейса AZAL J2-253 Баку (GYD) - Нахчыван (NAJ) принял решение совершить посадку в аэропорту Лянкярана (LLK)», - отметил источник в AZAL.

Лайнер приземлился в аэропорту Лянкарана в 15:08 часов по местному времени.

После улучшения погодных условий в Нахчыване пассажиры рейса будут доставлены по месту назначения, сказали в AZAL.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САМОЛЕТ, НЕПОГОДА, AZAL

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]