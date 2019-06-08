Додон отказался подавать в отставку с поста президента Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон отверг обвинения Демократической партии в предательстве национальных интересов и заявил, что не намерен уходить в отставку.

"Все, что говорят лидеры демпартии - неправда. Они хотели, чтобы я выдвинул кандидатуру лидера демпартии Влада Плахотнюка на пост премьер-министра. Я категорически отказался, как и социалисты отказались от создания коалиции с демократами", - сказал Додон в субботу журналистам.

"Они хотят, чтобы президент подал в отставку. В этом случае некому будет подписывать принятые парламентом решения, утверждать правительство и т.д. Я не намерен подавать в отставку, так как поддерживаю работу парламента, направленную на преодоление политического кризиса", - сказал Додон.

Демократическая партия потребовала отставки президента и досрочных президентских выборов одновременно с парламентскими, объяснив этом тем, что " Додон предал интересы страны и своего народа".