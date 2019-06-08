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СНГ 08.06.2019 17:13

Додон отказался подавать в отставку с поста президента Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон отверг обвинения Демократической партии в предательстве национальных интересов и заявил, что не намерен уходить в отставку.

"Все, что говорят лидеры демпартии - неправда. Они хотели, чтобы я выдвинул кандидатуру лидера демпартии Влада Плахотнюка на пост премьер-министра. Я категорически отказался, как и социалисты отказались от создания коалиции с демократами", - сказал Додон в субботу журналистам.

"Они хотят, чтобы президент подал в отставку. В этом случае некому будет подписывать принятые парламентом решения, утверждать правительство и т.д. Я не намерен подавать в отставку, так как поддерживаю работу парламента, направленную на преодоление политического кризиса", - сказал Додон.

Демократическая партия потребовала отставки президента и досрочных президентских выборов одновременно с парламентскими, объяснив этом тем, что " Додон предал интересы страны и своего народа".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОТСТАВКА, ВОЗМОЖНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]