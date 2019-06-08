Мексика пообещала покупать у США много сельхозпродуктов - Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил в субботу, что Мексика согласила купить большие партии американских сельхозпродуктов.
"Мексика согласилась немедленно начать покупать большое количество сельхозпродуктов у наших великолепных фермеров-патриотов", - написал он в твиттере.
В ночь на субботу Трамп сообщил, что согласовал с Мехико меры, которые мексиканская сторона примет для борьбы против следующих к границе США нелегалов. В обмен на это Вашингтон согласился не вводить пошлины против Мексики.
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