Мексика пообещала покупать у США много сельхозпродуктов - Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил в субботу, что Мексика согласила купить большие партии американских сельхозпродуктов.

"Мексика согласилась немедленно начать покупать большое количество сельхозпродуктов у наших великолепных фермеров-патриотов", - написал он в твиттере.

В ночь на субботу Трамп сообщил, что согласовал с Мехико меры, которые мексиканская сторона примет для борьбы против следующих к границе США нелегалов. В обмен на это Вашингтон согласился не вводить пошлины против Мексики.