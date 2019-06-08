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Бизнес и законодательство 08.06.2019 17:42

Азербайджанские винные дома откроются в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге – министр экономики

Азербайджанские винные дома откроются в 2019 году в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, сообщает пресс-служба Минэкономики.

«В настоящее время в России реализуется проект создания сети магазинов «Дары Азербайджана». В рамках проекта в марте текущего года первый такой магазин открылся в Москве. В будущем планируется открыть аналогичных магазинов и в других российских городах», - сказал Мустафаев на деловом завтраке «Россия-Азербайджан» в рамках 23-го Санкт-Петербургского международного экономического форума, отмечается в сообщении.

Министр отметил, что Азербайджан является основным торговым партнером России на Южном Кавказе.

«В прошлом году 43% от общего товарооборота России со странами Южного Кавказа пришлось на долю Азербайджана. В минувшем году, товарооборот между двумя нашими государствами, увеличившись на 19%, составил $2,5 млрд. В январе-апреле сего года взаимный товарооборот вырос еще на 23%», - подчеркнул Мустафаев.

Министр отметил эффективное сотрудничество Баку и Москвы по реализации совместных проектов в сферах автомобилестроения, производства медикаментов, в инвестировании.

Министр экономического развития России Максим Орешкин отметил наличие широких возможностей для развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, а также готовность сторон активизироваться в указанном направлении.

«Россия намерена также увеличить импорт азербайджанской сельхозпродукции», - сказал он, пригласив предпринимателей к более эффективному использованию созданных условий.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]