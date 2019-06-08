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Бизнес и законодательство 08.06.2019 17:58

Российско-азербайджанский бизнес должен развиваться максимально успешно – глава минэкономразвития

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин отмечает готовность сторон не жалеть усилий для обеспечения максимально успешного развития бизнеса между Россией и Азербайджаном, сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.

«У нас двузначные темпы роста товарооборота, рост по услугам, рост по взаимным переводам», - заявил Орешкин на деловом завтраке «Россия – Азербайджан» ПМЭФ-2019.

Он сообщил, что в 2018 году стороны концентрировались на том, чтобы убрать те барьеры, которые есть в простой торговле.

«Сейчас мы уже говорим о сложных проектах выстраивания цепочек добавленной стоимости, совместном развитии технологий, совместной поставке продукции на рынки третьих стран. Мы уже выходим на комплексные логистические проекты, то есть все то, что позволит еще теснее сделать экономические взаимоотношения между Россией и Азербайджаном и увеличивать количество рабочих мест. Все это, конечно, будет отражаться на росте экономик наших стран», - сказал министр.

Орешкин также поддержал предложение расширить институты сотрудничества и создать комитет не только для укрепления деловых связей, но и культурных и дружественных.

«Роль деловых советов – высокая, контакты между бизнесом – это то, что позволяет новым проектам рождаться. Наша задача – создавать условия и рамку, в которой эти совместные бизнес-проекты могут развиваться, поддерживать там, где нужно на государственном уровне», - добавил министр экономразвития России Максим Орешкин.

Р.Бабаев

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Тэги: РОССИЯ, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]