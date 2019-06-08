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СНГ 08.06.2019 18:05

NASA информирует "Роскосмос" о проблемах с перспективными пилотируемыми кораблями компаний SpaceX и Boeing - Рогозин

"Роскосмос" получает информацию о ходе расследования причин взрыва корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX, а также информирует о подготовке к первому полету пилотируемого корабля Starliner компании Boeing, сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Делится, но это не означает что я буду делиться с вами. Сдвижка по времени у них явно идёт по обоим кораблям, но я думаю, что осенью, поздней осенью они постараются запуститься", - сказал Рогозин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Так он ответил на вопрос, делится ли NASA информацией о ходе расследования причин взрыва при испытаниях корабля Crew Dragon.

"У компании Илона Маска сдвижка, потому что SpaceX нужен новый корабль, отдельно нужно будет провести испытания системы спасения, которая фактически и погубила тот корабль. У Boeing сдвиг идёт тоже месяца на три, по-моему", - сказал глава "Роскосмоса".

Он отметил, что госкорпорация постоянно контактирует с американской стороной для формирования графика полетов на Международную космическую станцию.

Как сообщал "Интерфакс", в начале марте американский беспилотный космический корабль Crew Dragon в тестовом режиме был успешно выведен на орбиту и состыкован с МКС. На борту корабля находился облаченный в скафандр манекен по имени Рипли, названный в честь героини фантастического фильма "Чужие". Датчики в его скафандре отслеживали "состояние" командира корабля на всех этапах полета. Корабль также доставил для экипажа МКС 182 кг продовольствия, научного оборудования и материалов.

По данным НАСА, пилотируемый полет Crew Dragon к МКС может состояться ориентировочно в ноябре 2019 года. До него еще должен быть проведен тестовый запуск корабля в беспилотном режиме по неполной циклограмме, который предназначен для проверки работы системы его аварийного спасения в случае возникновения аварии с ракетой-носителем после старта. Из-за аварии 20 апреля при стендовых испытаниях двигателей системы спасения, в результате которой корабль взорвался, испытательный запуск, намеченный на июнь, был перенесен. В настоящее время его планируется осуществить до конца июля, если компании SpaceX удастся устранить возникшие неполадки.

Также ранее сообщалось, что первый пилотируемый полет Starliner должен выполнить в ноябре текущего года с мыса Канаверал во Флориде. Корабль должен пристыковаться к Международной космической станции, на его борту будут находиться трое астронавтов: представитель Boeing Крис Фергюсон, а также астронавты NASA Майк Финк и Николь Манн. Этот запуск перенесён с августа из-за неготовности корабля в срок.

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Тэги: РОССИЯ, РОСКОСМОС, NASA


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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