Более 19 тыс. участников ПМЭФ из 145 стран подписали соглашения на сумму более 3,1 трлн руб

XXIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) объединил более 19 тысяч участников из 145 стран мира, на его площадках подписано 650 соглашений ну сумму 3 трлн 100 млрд рублей, сообщил на итоговой пресс-конференции заместитель председателя оргкомитета ПМЭФ, советник президента РФ Антон Кобяков в субботу.
"Мы готовимся к юбилею к ПМЭФ, и за его почти четвертьвековую историю мы в этом году побили абсолютный рекорд по количеству составу участников. В этом году форум собрал на своей площадке более 19 тысяч участников и гостей из 145 стран мира, причём 1300 из них - на уровне своих первых руководителей", - сказал Кобяков.
"В общей сложности на форуме было представлено 1300 иностранных компаний и более 2500 российских компаний", - сказал Кобяков.
На форум аккредитовались 4814 журналистов со всего мира, добавил зампред форума.
"Количество партнеров форума в этом году превысило прошлогодние показатели почти в полтора раза - партнерами форума выступили 148 компаний", - сказал он.
По его словам, впервые рекламодателем ПМЭФ выступила американская компания "Facebook".
"Число подписанных соглашений, которые не являются коммерческой тайной, составило 650 соглашений. Общая сумма подписанных соглашений - 3 трлн 100 млрд рублей", - сказал Кобяков.
Крупнейшей делегацией на форуме стала делегация из КНР - 1072 человека. Второй по численности - американская делегация в 520 человек.
"Не могу обойтись без слов благодарности в адрес Вашингтона. Своими запретами американские коллеги прикладывают существенные усилия, чтобы ПМЭФ оставался важнейшим мероприятием в календаре ведущих бизнесменов всего мира", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции.
"Информационный фон форума был настолько силён, что никто и не заметил, как британский премьер Тереза Мэй 7 июня ушла в отставку", - добавил он.
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