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Происшествия 08.06.2019 18:08

МВД РФ: Голунов отправлен в больницу на осмотр

Столичная полиция подтверждает, что задержанный журналист Иван Голунов отправлен в больницу для осмотра после жалоб на своё самочувствие.

"Задержанный по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ, обратился с жалобами на плохое самочувствие. Ему была вызвана скорая помощь. По результатам осмотра врачами скорой помощи принято решение о направлении задержанного в медицинское учреждение для проведения обследования",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

Ранее председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил "Интерфаксу", что Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу.

"Его повезли в больницу, на чем настаивали Голунов и его адвокаты", - сказал Муратов, добавив, что речь идет о 71-й городской больнице.

В свою очередь, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов пояснил "Интерфаксу", что Голунова повезли в больницу для медицинского обследования. "Он под конвоем, судья может приехать и в больницу для продления срока содержания", - отметил Венедиктов.

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Тэги: РОССИЯ, ГОЛУНОВ, МВД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]