МВД РФ: Голунов отправлен в больницу на осмотр

Столичная полиция подтверждает, что задержанный журналист Иван Голунов отправлен в больницу для осмотра после жалоб на своё самочувствие.
"Задержанный по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ, обратился с жалобами на плохое самочувствие. Ему была вызвана скорая помощь. По результатам осмотра врачами скорой помощи принято решение о направлении задержанного в медицинское учреждение для проведения обследования",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.
Ранее председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил "Интерфаксу", что Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу.
"Его повезли в больницу, на чем настаивали Голунов и его адвокаты", - сказал Муратов, добавив, что речь идет о 71-й городской больнице.
В свою очередь, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов пояснил "Интерфаксу", что Голунова повезли в больницу для медицинского обследования. "Он под конвоем, судья может приехать и в больницу для продления срока содержания", - отметил Венедиктов.
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