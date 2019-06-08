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Происшествия 08.06.2019 18:53

Комиссия СПЧ просит Генпрокуратуру и ФСБ начать проверки по задержанию Голунова

Постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) направила обращение в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой провести проверку после задержания журналиста сетевого издания "Медуза" Ивана Голунова.

"Просим Генеральную прокуратуру, Федеральную службу безопасности провести проверки по нашему заявлению", - говорится в сообщении комиссии, размещенном на официальном сайте СПЧ в субботу.

В заявлении комиссия выражает обеспокоенность в связи с задержанием и предъявлением обвинения Голунову. По мнению членов комиссии, следственные действия связаны с его профессиональной деятельностью и могут быть расценены как давление.

"Давление на журналиста, в том числе методом возбуждения сомнительного уголовного дела по статье "Наркотики" недопустимо в правовом государстве. Лица, промышляющие сбытом наркотиков, обычно стараются не привлекать к себе внимание и тем более не публикуют результатов журналистских исследований, вызывающих широкий общественный резонанс. На сегодняшний день мы не имеем никаких резких оснований считать, что Иван Голунов причастен к тому, в чем его обвиняют", - говорится в заявлении.

Члены комиссии также выступили с критикой задержаний журналистов, которые выступили с пикетами в поддержку Голунова.

"Задержание вызвало полное отторжение общества от правоохранительных органов. А время было выбрано так, что, по сути, уничтожена повестка ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум) и создан глобальный конфликт", - считают авторы заявления.

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Тэги: РОССИЯ, СПЧ, ЖУРНАЛИСТ, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]