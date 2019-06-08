Заключенных колонии на Урале, где был пожар, распределят в другие учреждения

Заключенные колонии N8 Свердловской области будут переведены в другие исправительные учреждения, сообщила агентству "Интерфакс-Урал" уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

В ближайшее время она выедет в исправительную колонию N3 Краснотурьинска, где будет размещена большая часть заключенных, чтобы проконтролировать условия для них на новом месте. В течение какого времени планируется перевести заключенных, а также данные по их количеству, она не уточнила.

В субботу утром крупный пожар произошел на территории исправительной колонии в поселке Гари на севере Свердловской области. Огнем было охвачено 2 тыс. кв.м. Огонь локализован на площади 3 тыс. кв. м. На данный момент ведется проливка конструкций.