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СНГ 08.06.2019 19:18

Заключенных колонии на Урале, где был пожар, распределят в другие учреждения

Заключенные колонии N8 Свердловской области будут переведены в другие исправительные учреждения, сообщила агентству "Интерфакс-Урал" уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

В ближайшее время она выедет в исправительную колонию N3 Краснотурьинска, где будет размещена большая часть заключенных, чтобы проконтролировать условия для них на новом месте. В течение какого времени планируется перевести заключенных, а также данные по их количеству, она не уточнила.

В субботу утром крупный пожар произошел на территории исправительной колонии в поселке Гари на севере Свердловской области. Огнем было охвачено 2 тыс. кв.м. Огонь локализован на площади 3 тыс. кв. м. На данный момент ведется проливка конструкций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОЛОНИЯ, ПОЖАР, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]