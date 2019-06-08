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СНГ 08.06.2019 19:42

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречанная избрана председателем парламента Молдавии

В ходе тайного голосования за кандидатуру председателя Партии социалистов Зинаиды Гречанной проголосовали 56 из 60 депутатов присутствовавших на заседании, передает корреспондент "Интерфакс" из парламента Молдавии.

За лидера социалистов отказались голосовать четверо депутатов от правого блока ACUM. Депутаты из Демпартии и фракции партии Шора в заседании не участвуют. Всего в парламенте Молдавии - 101 депутат.

Во второй половине дня парламент намерен утвердить состав правительства. Его, как ожидается, возглавит лидер Партии действия и солидарности Майя Санду.

Партия социалистов и правый блок ACUM в субботу договорились созвать заседание парламента. Оно созвано вопреки принятому накануне решению Конституционного суда, согласно которому парламент не может продолжать работу, а президент обязан его распустить. В ближайшее время парламент начнет обсуждать состав и программу правительства.

Один из лидеров правой оппозиции Молдавии, председатель партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе может возглавить Министерство внутренних дел Молдавии, сообщили корреспонденту "Интерфакса" депутаты парламента Молдавии, которые начали обсуждение состава правительства.

Андрей Нэстасе - юрист по образованию, работал адвокатом и прокурором. Он считается самым непримиримым противником правящей до сих пор в Молдавии Демократической партии, на протяжении пяти лет возглавляет протестное движение. В июне 2018 года Нэстасе выиграл выборы мэра Кишинева, однако власти аннулировали результаты выборов и не стали проводить новые выборы.

Предполагается, что правительство, которое будет сформировано в субботу, возглавит лидер правой партии действия и солидарности Майя Санду. Она экономист по образованию, работала в министерстве экономики, во Всемирном банке в Вашингтоне, а также была министром просвещения Молдавии.

В состав правительства войдут также политически неангажированные специалисты. В частности, ожидается, что министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии станет дипломат Николае Попеску. Он окончил МГИМО, работал в МИДе Молдавии, в настоящее время занимается исследовательской работой в Париже.

Представители Партии социалистов возглавят министерство обороны, а также будут отвечать за приднестровское урегулирование. Министром обороны станет советник президента по особым поручениям Петр Войку, а вице-премьером по реинтеграции - советник президента Василий Шова, который занимается приднестровским урегулированием более 20 лет.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ


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