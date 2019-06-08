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Регион 08.06.2019 20:06

Иран в условиях санкций США использует нетрадиционные методы продажи нефти - министр

Иранская сторона продолжает торговать нефтью, несмотря на санкции США, однако вынуждена прибегать к нетрадиционным методам, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар-Зангане.

"У нас есть неофициальные, нетрадиционные продажи. Все они являются тайной, потому что если Америка о них узнает, то немедленно положит им конец",- приводят слова министра иранские СМИ.

Министр отказался озвучивать цифры, касающиеся экспорта иранской нефти, до тех пор, пока не будут отменены санкции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, НЕФТЬ, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]