Иран в условиях санкций США использует нетрадиционные методы продажи нефти - министр

Иранская сторона продолжает торговать нефтью, несмотря на санкции США, однако вынуждена прибегать к нетрадиционным методам, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар-Зангане.

"У нас есть неофициальные, нетрадиционные продажи. Все они являются тайной, потому что если Америка о них узнает, то немедленно положит им конец",- приводят слова министра иранские СМИ.

Министр отказался озвучивать цифры, касающиеся экспорта иранской нефти, до тех пор, пока не будут отменены санкции.