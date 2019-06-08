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Регион 08.06.2019 22:22

На западе Грузии вышедшие из берегов реки разрушили дороги и мосты, унесли домашний скот

Сильные проливные дожди, обрушившиеся на территорию Харагаульского муниципалитета (регион Имерети в Западной Грузии), создали серьезные проблемы, как его административному центру, так и жителям окрестных сел, сообщают в субботу грузинские СМИ.

По информации телеканала "Имеди", вышедшие из берегов реки Легвнула и Чхеримела разрушили дороги и мосты, в ряде сел затопили первые этажи домов, приусадебные участки и сельскохозяйственные угодья местных жителей, унесли домашнюю птицу и скот.

В селе Легвани водная стихия унесла мост и ведущую к нему единственную автомобильную дорогу. В результате около 500 семей оказались отрезаны от внешнего мира.

Также в селах Легвани, Марелиси, Молити и Чумателети сошли оползни.

Из-за поврежденных водопроводов и линий электропередач поселку Харагаули и нескольким селам муниципалитета не подается питьевая вода и электроэнергия.

В Харагаульском муниципалитете создан чрезвычайный штаб по ликвидации последствий водной стихии. На местах мобилизованы тяжелая техника и бригады спасателей региональной Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, которые в настоящее время продолжают работы по расчистке дорог и восстановлению поврежденной инфраструктуры.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАВОДНЕНИЕ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]