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Происшествия 08.06.2019 19:20

Следствие просит суд арестовать журналиста Голунова

Следствие просит заключить под стражу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Никулинского суда Москвы.

"В настоящее время материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Голунова поступил в суд. Ожидается его доставка в здание суда", - сказал собеседник агентства.

Время заседания собеседник агентства не уточнил.

В настоящее время Голунов находится в городской больнице N71, куда его доставили для обследования из полиции.

Врач бригады "скорой помощи", которая привезла журналиста, рассказал "Интерфаксу", что у Голунова были зафиксированы "гематома затылочной области волосистой части головы, множественные ссадины грудной клетки по передней и задней поверхности, ушиб 10-11 ребра, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на сотрясение головного мозга".

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу ему было предъявлено обвинение. Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у журналиста были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.

Голунов, как сообщили в полиции, был задержан "6 июня в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре".

Адвокат "Агоры" Дмитрий Джулай накануне заявил "Интерфаксу", что журналист отрицает причастность к преступлению и считает своё задержание провокацией.

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков заявил "Интерфаксу", что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам. Колпаков выразил уверенность, что наркотики были подброшены журналисту, и отметил, что редакция будет проверять возможную связь преследования Голунова с его профессиональной деятельностью.

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Тэги: РОССИЯ, ЖУРНАЛИСТ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]