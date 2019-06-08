Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9155 RUR   0.0262 GBR   2.1584 TRY   0.2929

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.59 0.91 Brent 61.67 1.04

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 08.06.2019 23:18

Идея запрета въезда неэкологичного транспорта в города пока не стоит в повестке дня - Акимов

Идея ограничения или запрета въезда транспорта с низким экологическим классом в города пока не стоит в повестке дня, хоть и давно рассматривается, сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов.

Он напомнил, что такая идея "давно рассматривается", но отметил, что никакой конкретики нет. "У нас сроков точно никаких нет, нет в повестке пока. Могу сказать, что ни законопроектов, ни решений пока нет. Но вообще дело хорошее", - добавил чиновник.

В январе сообщалось, что правительство Москвы ведет проработку вопроса об ограничении движения в Москве транспорта низких экологических классов, однако конкретных решений пока нет. По словам представителя департамента транспорта столицы, "инициатива предложена Советом по правам человека". "Многие мировые города начинали ограничительные меры с самого загрязняющего атмосферу транспорта - грузовиков и больших межрегиональных автобусов", - говорил собеседник агентства.

По его словам, отдельные решения будут выработаны для легкового транспорта, "особенно для тех, у кого автомобиль - это единственный способ передвижения, например маломобильных граждан".

Ранее о поддержке такой инициативы СПЧ стало известно из письма мэра Москвы Сергея Собянина.

"Правительство Москвы поддерживает вашу инициативу, готово оказать содействие в решении вопроса по введению в городе Москве зон с ограничением въезда транспортных средств низких экологических классов в отношении всех транспортных средств, администрируемых средствами фотовидеофиксации, и благодарит вас за неравнодушное отношение к вопросам улучшения экологии, в том числе в городе Москве", - говорилось в письме Собянина в СПЧ.

Собянин уточнил в письме, что ответственным за проработку вопроса ограничения въезда в Москву транспорта низких экологических классов назначен заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

"За несколько лет городской наземный пассажирский транспорт стал экологичным более чем на 100%. Закупаемые с 2013 года автобусы соответствуют высокому экологическому классу двигателя Евро-5. В настоящее время автобусный парк перевозчика ГУП "Мосгортранс" обновлен на 100%", - пояснял мэр в письме.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТРАНСПОРТ, ЭКОКЛАСС, ОГРАНИЧЕНИЯ


Похожие новости


Азербайджан и Россия обсудили дорожную карту по транспорту до 2024 года Баку и Москва готовят дорожную карту развития сотрудничества в сфере транспорта – Минтранс РФ Азербайджан и РФ в 2018г обменяются 18 тыс. дозволами на автоперевозки Путин выступает за использование инфраструктурной ипотеки для транспортных проектов Латвия и РФ до 2018г намерены подписать договор о прямых международных ж/д перевозках В Иране ждут, что МТК "Север-Юг" сократит на треть расходы на транспортировку грузов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]