Идея запрета въезда неэкологичного транспорта в города пока не стоит в повестке дня - Акимов

Идея ограничения или запрета въезда транспорта с низким экологическим классом в города пока не стоит в повестке дня, хоть и давно рассматривается, сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов.
Он напомнил, что такая идея "давно рассматривается", но отметил, что никакой конкретики нет. "У нас сроков точно никаких нет, нет в повестке пока. Могу сказать, что ни законопроектов, ни решений пока нет. Но вообще дело хорошее", - добавил чиновник.
В январе сообщалось, что правительство Москвы ведет проработку вопроса об ограничении движения в Москве транспорта низких экологических классов, однако конкретных решений пока нет. По словам представителя департамента транспорта столицы, "инициатива предложена Советом по правам человека". "Многие мировые города начинали ограничительные меры с самого загрязняющего атмосферу транспорта - грузовиков и больших межрегиональных автобусов", - говорил собеседник агентства.
По его словам, отдельные решения будут выработаны для легкового транспорта, "особенно для тех, у кого автомобиль - это единственный способ передвижения, например маломобильных граждан".
Ранее о поддержке такой инициативы СПЧ стало известно из письма мэра Москвы Сергея Собянина.
"Правительство Москвы поддерживает вашу инициативу, готово оказать содействие в решении вопроса по введению в городе Москве зон с ограничением въезда транспортных средств низких экологических классов в отношении всех транспортных средств, администрируемых средствами фотовидеофиксации, и благодарит вас за неравнодушное отношение к вопросам улучшения экологии, в том числе в городе Москве", - говорилось в письме Собянина в СПЧ.
Собянин уточнил в письме, что ответственным за проработку вопроса ограничения въезда в Москву транспорта низких экологических классов назначен заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.
"За несколько лет городской наземный пассажирский транспорт стал экологичным более чем на 100%. Закупаемые с 2013 года автобусы соответствуют высокому экологическому классу двигателя Евро-5. В настоящее время автобусный парк перевозчика ГУП "Мосгортранс" обновлен на 100%", - пояснял мэр в письме.
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