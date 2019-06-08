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СНГ 08.06.2019 19:42

КС Молдавии не признал избрание председателя парламента

Конституционный суд Молдавии признал неконституционным избрание Зинаиды Гречаной председателем парламента, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе КС.

В суде заранее признали незаконными все документы, которые может принять нынешний парламент Молдавии.

Ранее в субботу партия социалистов и правый блок ACUM договорились созвать заседание парламента вопреки принятому накануне решению Конституционного суда об обязанности президента распустить высший законодательный орган.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПАРЛАМЕНТ, СПИКЕР, КС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]