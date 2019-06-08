Парламент Молдавии назначил премьером лидера правой оппозиции Майю Санду

Парламент Молдавии назначил лидера правой оппозиции Майю Санду премьер-министром страны.
Решение принято единогласно - за утверждение правительства проголосовал 61 депутат (все принимающие участие в заседании).
Заседание парламента созвано в субботу вопреки принятому накануне решению Конституционного суда, согласно которому парламент не может продолжать работу, а президент обязан его распустить.
Сразу после утверждения правительства президент Игорь Додон привел к присяге членов нового кабинета министров.
Парламент утвердил состав правительства в следующем составе:
Вице-премьер, министр внутренних дел - Андрей Нэстасе;
Вице-премьер по реинтеграции - Василий Шова;
Министр иностранных дел и европейской интеграции - Николае Попеску;
Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды - Жеоржета Минку;
Министр обороны - Павел Войку;
Министр экономики и инфраструктуры - Вадим Брынзан;
Министр финансов - Наталия Гаврилицэ;
Министр юстиции - Станислав Павловски;
Министр просвещения, культуры и исследований - Лилиана Николаеску-Онофрей;
Министр здравоохранения, труда и социальной защиты - Алла Немеренко.
Майя Григорьевна Санду родилась 24 мая 1972 года на севере Молдавии. Окончила Академию государственного управления при президенте Молдавии, в 2010 году окончила Гарвардский институт государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди. Работала на разных должностях в министерстве экономики Молдавии, в представительстве Всемирного банка в Кишиневе. В 2010-2012 годах Санду была советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне, округ Колумбия, США. С июля 2012 года по июль 2015 года Санду была министром просвещения.
После отставки с министерского поста, Санду возглавила созданную ей Партию действия и солидарности (PAS). В 2016 году баллотировалась на пост президента Молдавии и вышла во второй тур выборов. Во втором туре президентских выборов 13 ноября 2016 года с результатом 47,89 % голосов, заняв второе место, уступила первенство Игорю Додону, набравшему на выборах 52,11 % голосов.
Военнослужащий Азербайджанской армии погиб от армянской пули
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 20 раз - Минобороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 19 раз - Минобороны Азербайджана
"Белнефтехим" подтверждает частичное возобновление транзита по "Дружбе" чистой нефти из РФ в Польшу
Российская нефть по МН "Дружба" начала поступать в Польшу через Белоруссию
Более 19 тыс. участников ПМЭФ из 145 стран подписали соглашения на сумму более 3,1 трлн руб
Летевший из Петербурга в Алматы самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в московском аэропорту
После ДТП в Сочи госпитализированы 23 человека - Минздрав края
ИВ Гянджи направит около 4 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
ИВ Гянджи направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Астаринского района получит 2,3 млн манатов на строительство дома для пострадавших от оползня
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
ВТБ (Азербайджан) выпустил премиальную карту Black Edition
В Азербайджане прошла Торжественная церемония чествования победителей республиканской Олимпиады по русскому языку
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви