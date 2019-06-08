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СНГ 08.06.2019 21:00

Парламент Молдавии назначил премьером лидера правой оппозиции Майю Санду

Парламент Молдавии назначил лидера правой оппозиции Майю Санду премьер-министром страны.

Решение принято единогласно - за утверждение правительства проголосовал 61 депутат (все принимающие участие в заседании).

Заседание парламента созвано в субботу вопреки принятому накануне решению Конституционного суда, согласно которому парламент не может продолжать работу, а президент обязан его распустить.

Сразу после утверждения правительства президент Игорь Додон привел к присяге членов нового кабинета министров.

Парламент утвердил состав правительства в следующем составе:

Вице-премьер, министр внутренних дел - Андрей Нэстасе;

Вице-премьер по реинтеграции - Василий Шова;

Министр иностранных дел и европейской интеграции - Николае Попеску;

Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды - Жеоржета Минку;

Министр обороны - Павел Войку;

Министр экономики и инфраструктуры - Вадим Брынзан;

Министр финансов - Наталия Гаврилицэ;

Министр юстиции - Станислав Павловски;

Министр просвещения, культуры и исследований - Лилиана Николаеску-Онофрей;

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты - Алла Немеренко.

Майя Григорьевна Санду родилась 24 мая 1972 года на севере Молдавии. Окончила Академию государственного управления при президенте Молдавии, в 2010 году окончила Гарвардский институт государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди. Работала на разных должностях в министерстве экономики Молдавии, в представительстве Всемирного банка в Кишиневе. В 2010-2012 годах Санду была советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне, округ Колумбия, США. С июля 2012 года по июль 2015 года Санду была министром просвещения.

После отставки с министерского поста, Санду возглавила созданную ей Партию действия и солидарности (PAS). В 2016 году баллотировалась на пост президента Молдавии и вышла во второй тур выборов. Во втором туре президентских выборов 13 ноября 2016 года с результатом 47,89 % голосов, заняв второе место, уступила первенство Игорю Додону, набравшему на выборах 52,11 % голосов.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕМЬЕР, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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