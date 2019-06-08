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Спорт 08.06.2019 20:33

Австралийка Барти впервые выиграла "Ролан Гаррос"

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос".

В финале соревнования она нанесла поражение представительнице Чехии Маркете Вондроушовой. Результат встречи - 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 10 минут.

Таким образом, Барти впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема в одиночном разряде.

Ранее спортсменки в официальных матчах встречались дважды, в обоих матчах победила Барти.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ТЕННИС, ТУРНИР, ЖЕНЩИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]