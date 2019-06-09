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СНГ 09.06.2019 10:10

Новая власть должна привести Казахстан к новым высотам - Назарбаев

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев убежден, что к власти в Казахстане как в демократическом государстве должны приходить новые люди, которые приведут страну к новым победам.

"В этом году выборы особые, я приостановил свои полномочия (на посту президента - ИФ-К) и мы конституционным образом передали власть другому поколению. Я думаю, что это правильно. Наша страна, как все демократические государства, должна сменять власть, должны приходить новые поколения с новыми мыслями и поведут Казахстан к новым высотам", - сказал Назарбаев на брифинге после голосования на избирательном участке в столице республики Нур-Султане.

"Сегодня весь казахстанский народ участвует в выборах. Народ, придя на участки, выбирает не только президента, но и выбирает свое будущее, свою судьбу, свою страну и все, что мы будем делать", - отметил он.

Назарбаев подчеркнул, что народ Казахстана связывает с новым президентом надежды на лучшее будущее.

"Сегодня весь народ на 10 тыс. участках голосуют за выборы нового президента и с ним связываются надежды на лучшее будущее, стабильность в нашей стране и спокойствие. Я думаю, все будем хотеть, чтобы так именно и было", - сказал Назарбаев.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ВЛАСТЬ, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]