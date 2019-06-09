Казахстан сохранит внешнеполитический курс, заложенный Назарбаевым - президент Токаев

Казахстан сохранит внешнеполитический курс, заложенный первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан сохранит преемственность. Что касается внешнеполитического курса, он будет продолжен в том виде, в котором проводился первым президентом Казахстана, господином Нурсултаном Назарбаевым", - сказал Токаев журналистам на избирательном участке в столице республики Нур-Султане.

Он заверил, что выборы в Казахстане будут демократичными и открытыми.

"Что касается самих выборов, то они будут демократичными, открытыми, во всяком случае с нашей стороны, со стороны власти, для этого было сделано все необходимое", - сказал Токаев журналистам на избирательном участке в воскресенье в Нур-Султане.

"Наш народ волнует многие вопросы социально-экономического положения. Поэтому выборы - это хороший случай для того, чтобы определиться, во-первых, с тем вопросом - кто будет возглавлять страну, чтобы определиться, каким будет наше государство в будущем", - сказал он.

В Казахстане в воскресенье проходят внеочередные выборы президента страны. Гражданам предстоит сделать выбор из семи кандидатов.

Казахстанская партия власти "Нур Отан" во главе с лидером нации Нурсултаном Назарбаевым выдвинула на пост главы государства действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Избранным главой государства считается кандидат, набравший более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В случае, если ни один из кандидатов не получит необходимого числа голосов, проводится повторное голосование, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.