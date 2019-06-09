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Культура 09.06.2019 10:22

"Машину времени" исключили из концерта на Красной площади 12 июня - Макаревич

Выступление группы "Машина времени" на сборном концерте 12 июня на Красной площади в честь Дня России отменили, заявил "Интерфаксу" лидер группы Андрей Макаревич.

"Да, выступление отменили", - сказал Макаревич.

Пресс-секретарь группы Антон Чернин уточнил "Интерфаксу", что об отмене выступления сообщили организаторы концерта - компания "Арс".

"Об отмене нам сообщили из компании "Арс", "Машина времени" ничего не отменяла", - сказал Чернин.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием организаторов концерта.

Ранее сообщалось, что "Машина времени" выступит у стен Кремля 12 июня на патриотическом гала-концерте в честь Дня России. В соцсетях раскритиковали Макаревича за намерение участвовать.

На этой неделе группе "Машина времени" исполнилось 50 лет.

Традиционный концерт ко Дню России начнется на Красной площади в 19.30 в воскресенье. В нем заявлено участие: Григория Лепса, Стаса Михайлова, Юрия Антонова, Сергея Лазарева, Димы Билана, Валерии Николая Баскова. Также на Красной площади выступят Олег Газманов, Надежда Бабкина, ансамбль "Русская песня".

Концерт закончится в 22:00 исполнением гимна России, после чего московское небо украсит салют

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Тэги: МОСКВА, МАШИНА/ВРЕМЕНИ, КОНЦЕРТ, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]