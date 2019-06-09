"Машину времени" исключили из концерта на Красной площади 12 июня - Макаревич

Выступление группы "Машина времени" на сборном концерте 12 июня на Красной площади в честь Дня России отменили, заявил "Интерфаксу" лидер группы Андрей Макаревич.
"Да, выступление отменили", - сказал Макаревич.
Пресс-секретарь группы Антон Чернин уточнил "Интерфаксу", что об отмене выступления сообщили организаторы концерта - компания "Арс".
"Об отмене нам сообщили из компании "Арс", "Машина времени" ничего не отменяла", - сказал Чернин.
"Интерфакс" пока не располагает комментарием организаторов концерта.
Ранее сообщалось, что "Машина времени" выступит у стен Кремля 12 июня на патриотическом гала-концерте в честь Дня России. В соцсетях раскритиковали Макаревича за намерение участвовать.
На этой неделе группе "Машина времени" исполнилось 50 лет.
Традиционный концерт ко Дню России начнется на Красной площади в 19.30 в воскресенье. В нем заявлено участие: Григория Лепса, Стаса Михайлова, Юрия Антонова, Сергея Лазарева, Димы Билана, Валерии Николая Баскова. Также на Красной площади выступят Олег Газманов, Надежда Бабкина, ансамбль "Русская песня".
Концерт закончится в 22:00 исполнением гимна России, после чего московское небо украсит салют
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