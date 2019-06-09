В Сочи открывается юбилейный, 30-й по счету кинофестиваль "Кинотавр", он пройдет с 9 по 16 июня.

Фильмом открытия в этом году стала работа режиссера Валерия Тодоровского "Одесса" - история о журналисте-международнике, который приезжает в город, чтобы оставить сына на лето, но поездка из-за эпидемии холеры затягивается. В основу фильма легли воспоминания режиссера, который до 10 лет жил в Одессе и застал эпидемию холеры.

Программа кинофестиваля традиционно разделена на основной конкурс ("полный метр") и "короткий метр".

В этом году на отбор в основной конкурс было подано 75 заявок, из них 50 работ - независимые проекты, 24 картины были профинансированы министерством культуры, одна - Фондом кино. Для участия в конкурсе отобраны 15 работ, 11 их них принимали участие в программах "Кинотавра" в разные годы.

В конкурсе в этом году дебютируют шесть картин - "Sheena 667" Григория Добрыгина, "Бык" Бориса Акопова, "Давай разведемся" Анны Пармас, "Куратор" Петра Левченко, "Люби их всех" Марии Агранович и "Мальчик русский" Александра Золотухина.

В конкурсной программе представлен фильм режиссера Валерии Гай Германики "Мысленный волк" - философская притча о лишенных любви отношениях матери и дочери, которые ненадолго обретают взаимопонимание из-за выдуманного матерью рассказа о волке-людоеде.

Режиссёр Григорий Константинопольский, который в прошлом году стал обладателем приза "Кинотавра" за лучшую режиссуру фильма "Русский бес", представит на конкурсе работу "Гроза". Режиссёр перенёс действие пьесы Александра Островского в наши дни, при этом текст произведения остался неизменным.

Своеобразным "кинематографическим завещанием" стала картина режиссера Андрея Смирнова "Француз". Действие фильма переносит зрителя в 1957 год. Группа французских студентов приезжает на стажировку в Москву, однако истинная цель одного из студентов - узнать правду о своём отце, белом офицере. Герой-иностранец использован режиссёром для того, чтобы показать Москву 1950-х годов: в черно-белом фильме звучат стихи Беллы Ахмадулиной, показаны полулегальные джазовые концерты и многое другое.

Свою работу на "Кинотавре" представит сын Павла Лунгина Александр, который последние годы пишет сценарии для фильмов отца. "Большая поэзия" - вторая его картина.

В программу "Короткий метр" в этом году на отбор было прислано 417 заявок. 72 отклонены из-за несоответствия фестивальному регламенту, в конкурс включены 26 картин.

Во внеконкурсной программе покажут фильм обладателя премии "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля Константина Балагова "Дылда".

Фестиваль проходит ежегодно в Сочи с 1991 года. В конкурсе полнометражного кино до 2011 года могли принять участие только российские фильмы. Затем регламент конкурса был пересмотрен, и в нем теперь может принять любой фильм на русском языке или картина, одной из стран-производителей которой является Россия.

I советский фестиваль "Некупленного кино" (предшественник "Кинотавра") прошел в Подольске в апреле 1990 года. После успешного старта кинофестиваль переехал в Сочи, где и проходит до сих пор в "Зимнем театре".