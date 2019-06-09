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Происшествия 09.06.2019 09:53

В автоаварии с автобусом в Нигерии погибли почти 20 человек

По меньшей мере 18 человек погибли в автобусе в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Нигерии, сообщили местные СМИ.

Авария произошла в минувшую субботу на скоростном шоссе в штате Ондо на юго-западе страны. По не установленной пока причине водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению с автобусом, в котором находилось 18 человек.

После столкновения обе машины загорелись, все 18 человек в автобусе погибли.

Водитель грузовика с места происшествия бежал.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НИГЕРИЯ, АВТОБУС, ДТП, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]