В автоаварии с автобусом в Нигерии погибли почти 20 человек

По меньшей мере 18 человек погибли в автобусе в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Нигерии, сообщили местные СМИ.

Авария произошла в минувшую субботу на скоростном шоссе в штате Ондо на юго-западе страны. По не установленной пока причине водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению с автобусом, в котором находилось 18 человек.

После столкновения обе машины загорелись, все 18 человек в автобусе погибли.

Водитель грузовика с места происшествия бежал.