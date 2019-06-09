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Дальнее зарубежье 09.06.2019 11:16

Министры финансов G20 заявили о нагнетании геополитической напряженности в мире

Министры финансов стран "большой двадцатки" считают, что в мире нарастает напряженность.

"Наиболее важным является то, что ситуация в торговле и в области геополитики становится все более напряженной", - говорится в совместном коммюнике министров, которое будет опубликовано позднее в воскресенье по итогам двух дней напряженных дискуссий в японской Фукуое, говорится в сообщениях СМИ со ссылками на источники, знакомые с деталями дискуссий.

В документе также будет отмечено, что страны G20 готовы к тому, чтобы принять соответствующие меры по противостоянию возникающим в связи с обстановкой рискам, содержится призыв к реформированию правил ВТО.

Наблюдатели отмечают, что напряженность обстановки в значительной степени вызвана торговой войной между США и Китаем - двумя крупнейшими экономиками мира.

Министр финансов США Стивен Мнучин не согласен с такими выводами.

"Ясно, что наблюдается замедление экономики в Европе, замедление в Китае, замедление в других районах мира. Я не думаю, что это - следствие напряженности в торговых отношениях. Это замедление началось еще в прошлом году", - сказал Мнучин журналистам.

Он подтвердил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин должны провести встречу на саммите "двадцатки", который пройдет в японской Осаке 28-29 июня.

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Тэги: ЯПОНИЯ, G20, ФИНАНСЫ, МИНИСТРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]