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ТЭК 09.06.2019 11:44

Российская нефть по МН "Дружба" начала поступать в Польшу через Белоруссию

"Чистая" нефть из РФ по трубопроводу "Дружба" стала поступать в Польшу.

"Сегодня, 09.06.19г., в 07:11 открыт приём на ПСП "Адамова Застава", - сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

"Российская кондиционная нефть начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию", - уточнил он.

Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ вечером 19 апреля. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановил транзит "грязной" российской нефти в Европу.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Белоруссии днем 2 мая, Украина возобновила транзит нефти в Европу 11 мая.

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Тэги: РОССИЯ, ПОЛЬША, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]