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Дальнее зарубежье 09.06.2019 12:05

Саудовский аэропорт подвергся атаке беспилотников йеменских повстанцев-хуситов - ТВ

Йеменские повстанцы-хуситы с помощью беспилотников атаковали аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии, сообщил телеканал Al-Masirah.

Ударам подверглись ангары, в которых находились саудовские беспилотники, другие объекты воздушной гавани.

Подтверждения распространенной телеканалом информации со стороны Саудовской Аравии пока не поступало.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЙЕМЕН, САУДАРАВИЯ, ДРОНЫ, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]