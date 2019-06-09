Саудовский аэропорт подвергся атаке беспилотников йеменских повстанцев-хуситов - ТВ

Йеменские повстанцы-хуситы с помощью беспилотников атаковали аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии, сообщил телеканал Al-Masirah.

Ударам подверглись ангары, в которых находились саудовские беспилотники, другие объекты воздушной гавани.

Подтверждения распространенной телеканалом информации со стороны Саудовской Аравии пока не поступало.