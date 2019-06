Китайские власти предупредили мировые компании о возможных последствиях следования торговой политике США в отношении КНР

Госкомитет КНР по развитию и реформам предупредил ряд мировых технологических компаний, что если они будут строго придерживаться политики США в отношении торговых связей с Китаем, то могут столкнуться с определенными последствиями для себя, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

Ведомство во вторник и среду приглашало представителей более 10 компаний и разъяснило им политику и намерения Китая в ответ на ограничения в поставках КНР передовых американских технологий, введенные президентом Дональдом Трампом в рамках развязанной им "торговой войны".

В число компаний, которые были пригашены для бесед, попали Intel Corp., Qualcomm Inc., ARM Holdings PLC and SK Hynix Inc., Microsoft Corp., южнокорейская Samsung Electronics Co., производитель компьютеров Dell Technologies Inc., финская электронная компания Nokia Corp., сообщил источник издания.

На фоне провала торговых переговоров в прошлом месяце Трамп включил китайскую Huawei в торговый "черный список", запретив продажи ей технологий и комплектующих без лицензии Минторга США.

В ответ Китай составил свой "список ненадежных юридических лиц" из иностранных компаний, которые прекратили поставки в Китай или же предприняли другие действия, наносящие ущерб интересам китайских производителей.

В субботу китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что Госкомитет по развитию и реформам не исключает формирования еще одного списка, чтобы "более эффективно предупреждать и обезвреживать угрозы национальной безопасности Китая".

В комментарии агентства также говорилось, что этот новый список воспрепятствует "некоторым странам использовать китайские технологии и одновременно сдерживать развитие Китая".

Корпорация Google на этой неделе выступила с предупреждением, что если американская администрация продолжит ужесточать ограничительные меры против Huawei, то это может иметь негативные последствия для обеспечения национальной безопасности Соединенных Штатов.

Как написала газета Financial Times, в то время как санкции, как ожидается, могут нанести вред Huawei в краткосрочной перспективе, эксперты отрасли говорят, что это может вынудить компанию, а также другие китайские фирмы к поиску самостоятельных решений проблем и разработке собственных технологий.

Это нанесет ущерб доминированию американских компаний, таких, как Google, в долгосрочной перспективе, отмечается в публикации.

В частности, Google обеспокоен тем, что ему не будет разрешено обновлять свою операционную систему Android на смартфонах Huawei, а китайская компания разработает свою собственную версию программного обеспечения, сообщает издание со ссылкой на информированные источники.

По мнению Google, модифицированная Huawei версия Android будет более восприимчива к взлому, сообщает газета.