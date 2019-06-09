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Дальнее зарубежье 09.06.2019 13:15

Президент Албании заявил об отмене муниципальных выборов, премьер заверил, что они состоятся

Президент Албании Илир Мета объявил, что отменяет намеченные на 30 июня муниципальные выборы в связи с нестабильностью обстановки в стране, сообщило агентство Associated Press (АП).

"Нынешние условия не позволяют провести справедливые демократические выборы и срывают всякую возможность начала переговоров о вступлении в ЕС", - цитирует АП заявление, распространённое офисом президента.

В то же время премьер-министр Албании Эди Рама, глава правящей социалистической партии, выступая в ходе поездки по стране, заявил: "Выборы пройдут 30 июня, и социалисты, представляющие большинство, решительно настроены на проведение реформ в сфере правосудия, необходимых для европейского будущего страны".

В Албании проходят массовые протесты против нынешнего правительства, протестующие требуют отставки премьера Рамы, которого обвиняют в коррупции.

Полиция вынуждена применять для разгона демонстрантов слезоточивый газ.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЛБАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]