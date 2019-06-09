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Дальнее зарубежье 09.06.2019 13:41

Пекин предостерег Microsoft и Dell от отказа продавать технологии Китаю - газета

Власти КНР предупредили руководителей ряда крупных компаний, что им не стоит помогать администрации США свести на нет продажу принципиально важных технологий Китаю, сообщает The New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Издание сообщает, что подобные контакты с КНР состоялись у представителей таких американских компаний, как Microsoft и Dell. Однако в списке фигурируют не только компании из США. К примеру, газета упоминает Samsung (Южная Корея) и ARM Holdings (Великобриитания).

В статье говорится, что Пекин "предупредил, что компании могут столкнуться с серьезными последствиями, если будут сотрудничать с администрацией (президента США Дональда - ИФ) Трампа в том, что касается запрета на продажу китайским компаниям важных американских технологий".

Встречи с представителями компаний, посвященные этой проблеме, прошли во вторник и в среду, сообщает газета. Они состоялись вскоре после того, как стало известно, что Китай готовит список недостойных доверия компаний и физлиц. Считается, что список - ответ Пекина на решение Вашингтона прекратить продажу Huawei американских технологий. Эту китайскую компанию власти США обвиняют в похищении информации секретной информации компаний, а также - сборе нужной китайской разведке данных.

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Тэги: КИТАЙ, США, КОМПАНИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]