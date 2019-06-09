Спокойствие и сдержанность призвала проявить политические силы Молдавии при формировании правящей коалиции внешнеполитическая служба Евросоюза

Евросоюз призвал политические силы Молдавии к спокойствию и сдержанности на фоне разногласий по формированию правительственной коалиции.
"В соответствии с решениями, принятыми парламентом, и в свете происходящих событий Европейский союз призывает к спокойствию и сдержанности", - говорится в заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в субботу вечером.
"Избранные демократическим путем представители должны найти путь вперед для Республики Молдова через диалог", - говорится в заявлении.
"Европейский союз ожидает, что Республика Молдова, ассоциированная с ЕС страна, будет уважать верховенство права и гарантировать демократию в соответствии с основными принципами нашего амбициозного Соглашения об ассоциации", - отмечается в документе.
"Европейский союз вновь подтверждает свое обязательство сотрудничать с Республикой Молдова в активном процессе реформ в стране, в частности в том, что касается борьбы с коррупцией и корыстными интересами, независимости судебных органов и деполитизации государственных институтов", - подчеркивается в заявлении.
Партнерство Европейского союза с Молдавией направлено на предоставление ощутимых преимуществ её гражданам Молдовы, заявил представитель ЕВС. "В этом духе ЕС готов и впредь поддерживать реформы, которые лежат в основе нашего Соглашения об ассоциации", - отмечается в заявлении.
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