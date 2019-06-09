Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9155 RUR   0.0262 GBR   2.1584 TRY   0.2929

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.59 0.91 Brent 61.67 1.04

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.06.2019 15:00

Спокойствие и сдержанность призвала проявить политические силы Молдавии при формировании правящей коалиции внешнеполитическая служба Евросоюза

Евросоюз призвал политические силы Молдавии к спокойствию и сдержанности на фоне разногласий по формированию правительственной коалиции.

"В соответствии с решениями, принятыми парламентом, и в свете происходящих событий Европейский союз призывает к спокойствию и сдержанности", - говорится в заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в субботу вечером.

"Избранные демократическим путем представители должны найти путь вперед для Республики Молдова через диалог", - говорится в заявлении.

"Европейский союз ожидает, что Республика Молдова, ассоциированная с ЕС страна, будет уважать верховенство права и гарантировать демократию в соответствии с основными принципами нашего амбициозного Соглашения об ассоциации", - отмечается в документе.

"Европейский союз вновь подтверждает свое обязательство сотрудничать с Республикой Молдова в активном процессе реформ в стране, в частности в том, что касается борьбы с коррупцией и корыстными интересами, независимости судебных органов и деполитизации государственных институтов", - подчеркивается в заявлении.

Партнерство Европейского союза с Молдавией направлено на предоставление ощутимых преимуществ её гражданам Молдовы, заявил представитель ЕВС. "В этом духе ЕС готов и впредь поддерживать реформы, которые лежат в основе нашего Соглашения об ассоциации", - отмечается в заявлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, МОЛДАВИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


Президент Додон и представитель ЕС обсудили проблему создания правящей коалиции в Молдавии Молдавия не собирается выходить из Соглашения об ассоциации с ЕС - Додон Додон объяснил послу ЕС детали своей стратегии проведения сбалансированной внешней политики Молдавии ЕС обусловил оказание финансовой помощи Молдавии выполнением ряда политических условий - Могерини ЕС надеется на пересмотр отмены результатов выборов мэра Кишинева Получение Кишиневом статуса наблюдателя в ЕАЭС не изменит внешнюю политику государства - Додон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]